Soi chặng đường yêu của Ngô Thanh Vân - Huy Trần trước màn cầu hôn

Cuối năm 2020, nghi vấn Ngô Thanh Vân - Huy Trần hẹn hò rộ lên khi cư dân mạng soi ra nhiều chi tiết lạ. Ví như trong ngày 8/11/2020, cả hai khoe ảnh chụp tại một resort ở Nha Trang. Không những vậy, Huy Trần thường xuyên tương tác với Ngô Thanh Vân trên mạng xã hội, công khai ủng hộ dự các dự án phim của nàng đả nữ. Ngô Thanh Vân và Huy Trần giữ im lặng trước tin đồn hẹn hò. Sau đó, cặp đôi tiếp tục lộ những bằng chứng yêu đương. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Dịp Tết Nguyên đán 2021, Huy Trần được cho là về quê Trà Vinh của Ngô Thanh Vân đón Tết. Ảnh: FBNV Mùng 3 Tết Nguyên đán 2021, Huy Trần và Ngô Thanh Vân đều check in ở Đà Lạt. Cả hai thậm chí còn khoe ảnh mặc đồ đôi. Ảnh: FBNV Khi Ngô Thanh Vân viết: "Cảm ơn cậu nhé vì bức hình đẹp", Huy Trần chia sẻ: "Cậu này nè". Ảnh: FBNV Dịp Lễ Tình nhân 2021, Ngô Thanh Vân khoe quà của người bí ẩn. Ảnh: FBNV Tháng 6/2021, Ngô Thanh Vân - Huy Trần vướng nghi vấn tình cảm rạn nứt do loạt chia sẻ ẩn ý. Ngô Thanh Vân đăng ảnh cô gái ngồi một mình kèm chú thích: "And again I find myself longing (tạm dịch: Và một lần nữa tôi thấy mình lại khao khát). Nữ diễn viên còn đăng status đầy tâm trạng: "Chỉ có thể nằm chờ cho mưa tạnh" hay "Ở nhà nhưng phải nghĩ tích cực thôi, mọi việc rồi sẽ qua, mọi thứ rồi sẽ ổn, thế nhé". Trong khi đó, phía Huy Trần chia sẻ ẩn ý: "Ừ thì cứ như vậy đi" với hình ảnh tay cầm ly rượu. Ảnh: Vietnamnet Trước tin đồn chia tay, Ngô Thanh Vân chia sẻ hình ảnh xem bóng đá cùng bạn trai giấu mặt. Không khó để nhận ra, chàng trai trong ảnh là Huy Trần. Ảnh: FBNV Tháng 7/2021, Huy Trần gây tò mò khi công khai đăng ảnh về Na Uy, quê hương thứ hai của Ngô Thanh Vân. Trên trang Instagram cá nhân, CEO Việt kiều khoe bức ảnh nắm tay bạn gái, kèm theo đó là dòng chú thích: "Theo baby về quê". Trên Instagram, Ngô Thanh Vân cũng khoe ảnh check in ở Na Uy. Dù không lộ mặt trong ảnh chụp chung nhưng dựa vào hình xăm và địa điểm check-in trùng nhau cũng đủ để fan đoán ra Ngô Thanh Vân và tình trẻ bên nhau. Ảnh: FBNV Tháng 9/2021, Ngô Thanh Vân - Huy Trần đăng tải loạt ảnh hạnh phúc bên nhau ở trời Tây. Khi khoe ảnh tình tứ, cặp đôi đều gửi lời cảm ơn đến khán giả đã chúc phúc cho chuyện tình của hai người. Ảnh: Instagram Dịp Tết Nguyên Đán 2022, Huy Trần về quê Ngô Thanh Vân. Đây là lần thứ 2 nam CEO ăn Tết ở quê nhà bạn gái. Ảnh: FBNV Ngô Thanh Vân tận hưởng Valentine 2022 ngọt ngào bên bạn trai kém chục tuổi. Ảnh: FBNV Sau 2 năm hẹn hò, Ngô Thanh Vân được Huy Trần cầu hôn. Nữ diễn viên cho biết Huy Trần là điểm tựa, mang lại cảm giác an yên trong cuộc sống. Phía Huy Trần hứa hẹn sẽ bảo vệ Ngô Thanh Vân bằng tất cả những gì anh có. Ảnh: FBNV Xem video "Huy Trần - tình trẻ của Ngô Thanh Vân nấu ăn". Nguồn Huy Trần/Youtube

