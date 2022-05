“Siêu vòng 3” Khánh My ngày càng nhuận sắc hậu chia tay tình trẻ

Tiến Vũ công khai chia tay Khánh My vào tháng 12/2021 sau 4 năm hẹn hò. Sau khi đường ai nấy đi với tình trẻ, Khánh My vướng tin đồn tình cảm với đại gia Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên. Về phần mình, Khánh My phủ nhận tin đồn hẹn hò Đức Huy. Khánh My ngày càng xinh đẹp, gợi cảm khi trở lại cuộc sống độc thân. Trong showbiz Việt, Khánh My là một trong những mỹ nhân sở hữu vòng 3 một mét. Số đo vòng 3 của Khánh My là 103cm. Nữ người mẫu đặt mục tiêu số đo vòng 3 lên đến 110cm. Để cải thiện số đo vòng 3, tình cũ của Tiến Vũ áp dụng chế độ ăn uống khoa học, tập luyện gym chăm chỉ. Cùng với vòng 3 gợi cảm, Khánh My sở hữu vòng eo con kiến. Chân dài sinh năm 1991 từng chia sẻ, mỗi phụ nữ đều có cách riêng để chứng minh nữ quyền. Theo Khánh My, phụ nữ càng đẹp thì càng phải biết cách làm cho mình hạnh phúc. Cô chia sẻ: "Mọi người hãy loại bỏ suy nghĩ: "Một phụ nữ thành công là do được hậu thuẫn bởi một người đàn ông quyền lực. Bởi lẽ, phụ nữ vẫn có thể tự tay xây nên sự nghiệp vững chãi bằng chính sức của mình". Nữ người mẫu sinh năm 1991 hiện tại có cuộc sống sang chảnh. Cô sở hữu xe hơi đắt tiền và căn hộ cao cấp, có những chuyến du lịch xa xỉ. Khánh My cho biết, cô là một nữ doanh nhân thành đạt, hoạt động song song cùng nghệ thuật nên chẳng cần phải yêu đại gia. Khánh My từng tuyên bố, cô không tin vào đàn ông. Người đẹp chia sẻ trên Giao thông: “Tôi chưa bao giờ thay đổi quan niệm. Nhưng đúng là niềm tin vào thứ gì đó là điều không thể nói trước. Ở mỗi độ tuổi sẽ có những suy nghĩ khác nhau về mọi điều từ cuộc sống, sự thành công hay tình cảm. Chuyện tình cảm nếu nói xa cũng không ổn. Mình còn chưa biết ngày mai sẽ thế nào thì nói trước để làm gì?”. Sau mối tình với Tiến Vũ, Khánh My chưa muốn yêu ai. Xem video "Khánh My tập thể dục". Nguồn FB Khánh My

