Showbiz 18/1: Lê Âu Ngân Anh “muối mặt” vì lộ miếng dán ngực

Mới đây, Trường Giang chia sẻ đoạn livestream ghi lại khoảnh khắc vui vẻ của hai vợ chồng bên cạnh bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Trong clip, vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang diện áo đôi tình cảm. Vừa quay trực tiếp, Trường Giang vừa vui vẻ giới thiệu các thành viên trong bàn tiệc. Khi máy quay dừng lại ở Nhã Phương, Trường Giang nhanh chóng tiết lộ: "Đây, bà nội tui". Lời giới thiệu đầy hài hước của ông xã nữ diễn viên Tuổi thanh xuân khiến mọi người bật cười. Ngay khi chia sẻ, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Dù không nhắc quá nhiều đến Nhã Phương nhưng khán giả vẫn tỏ ra thích thú trước phát ngôn tếu táo của danh hài họ Võ với bà xã. Qua những hình ảnh hiếm hoi trên, có thể thấy, khuôn mặt Nhã Phương phá nét, nảy nở ra khá nhiều nghi do cô mang bầu. Bên cạnh đó, một số fans thở phào nhẹ nhõm khi thấy vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy xuất hiện vui vẻ cùng Trường Giang - Nhã Phương. Dường như không có chuyện mâu thuẫn cạch mặt sau chuyện phía Đức Thịnh công bố Nhã Phương mang bầu. Tối 17/1, Lê Âu Ngân Anh cùng các người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2018 bước vào phần thi trình diễn trang phục dạ hội. Tại phần thi này, các thí sinh tự lựa chọn trang phục. Mỗi người đẹp sẽ có khoảng 45 giây để trình diễn trên sân khấu và được sắp xếp theo từng nhóm châu lục. Lê Âu Ngân Anh nằm trong nhóm các thí sinh thuộc khu vực châu Á – châu Đại dương. Ở phần thi trình diễn trang phục dạ hội, Lê Âu Ngân Anh lựa chọn một chiếc váy lệch vai, ôm sát những đường cong trên cơ thể. Tuy nhiên, chính chiếc váy dạ hội này đã khiến phần thể hiện của Lê Âu Ngân Anh trên sân khấu không được trọn vẹn. Trên sân khấu, cô gặp phải một sự cố khá nghiêm trọng. Phần ngực chiếc váy dạ hội lệch vai rủ xuống hơi thấp và để lộ miếng dán ngực. Sự cố này xảy ra ngay từ đầu màn trình diễn của Ngân Anh và kéo dài trong cả phần thi của cô. Hoa hậu Đại dương dường như không biết đến sự cố mà vẫn vô tư trình diễn, khiến hình ảnh bị ống kính ghi lại. Trên mạng xã hội Việt Nam, nhiều khán giả theo dõi cuộc thi đã bày tỏ sự tiếc nuối khi sự cố trang phục khiến phần thi của Ngân Anh không trọn vẹn. Hơn thế, cô đã đầu tư một chiếc đầm dạ hội khá đẹp và bắt mắt. Thêm vào đó, Ngân Anh cũng vừa gây ấn tượng tốt trong vòng thi trước đó. Trong đêm thi dạ hội 17/1, các thí sinh Hoa hậu Liên lục địa tự chọn trang phục. Mỗi người có khoảng 45 giây trình diễn và cũng được xếp theo nhóm châu lục. Ngân Anh nằm trong nhóm châu Á – châu Đại dương. Người chiến thắng trong đêm thi này là thí sinh đại diện Đức. Tối 17/1 tại Hà Nội, "Đêm Việt Nam 7: Chuyện của mùa đông" quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu Showbiz Việt như: Hồng Nhung, Tuấn Ngọc, Quang Dũng, Ngọc Anh, Thu Minh, Tùng Dương… Cùng tiếng Saxophone say lòng người của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn và Violin Anh Tú. Các nghệ sĩ đã mang đến những màn trình diễn được dàn dựng công phu và dẫn dắt quý vị khán giả đi qua mọi cung bậc cảm xúc. Là một người con xa quê nay trở về với Hà Nội, Hồng Nhung không kìm nén được cảm xúc của mình, cô như khiến khán giả thêm thổn thức với chất giọng êm ru, cao vút nhưng đầy suy tư khi thể hiện ca khúc "Đêm nằm mơ phố" của nhạc sĩ Việt Anh. Nếu Thùy Chi, Nghi Văn hát với phong thái của một người trẻ cùng nỗi buồn mênh mang, da diết thì Hồng Nhung lại đầy nội lực với phong thái, kĩ thuật của một Diva, dù buồn nhưng vẫn thấy ngập tràn hy vọng. Những mái nhà phố cổ rong rêu, hình ảnh bác xích lô cần mẫn đạp xe nơi phố vắng trong đêm, cây bàng mùa đông vương vấn vài chiếc lá úa màu và đặc biệt, hình ảnh cô gái chơ vơ, lạc lõng, cô đơn một mình bên chiếc đèn dầu khuya khoắt hiện lên thật đẹp, lung linh huyền ảo qua giọng hát đầy tự sự của người con gái Hà Thành. Có lẽ, đây chính là khoảnh khắc mà Hồng Nhung muốn được trở về là mình nhất, với sân khấu, với khán giả và với những người thương yêu, luôn chờ đợi cô. Hồng Nhung là vậy, cô kể hết cả những điều đẹp đẽ lẫn những nỗi buồn khó tả qua âm nhạc. Vì lẽ đó, khi "cô Bống" cất tiếng hát cũng là lúc những giọt nước mắt âm thầm, lặng lẽ rơi và ẩn đằng sau nỗi niềm ấy là chút tiếc nuối, nhớ thương ký ức bỗng ùa về. Ở ca khúc "Bài hát ru mùa đông", Hồng Nhung cho thấy được sự uyển chuyển được thể hiện qua giọng hát đầy nội lực của một diva. Sau một thời gian dài chia tay Lương Bích Hữu, Khánh Đơn đã yêu Huỳnh Như. Cả hai đang có cuộc sống hạnh phúc và mới đăng ký kết hôn cách đây không lâu. Tuy nhiên, mới đây cư dân mạng khó hiểu về phát ngôn của Khánh Đơn: "Tôi rất hối tiếc khi để mất Lương Bích Hữu" trong một phỏng vấn. Tuy nhiên, mới đây nam ca sĩ khẳng định: "Đơn chưa bao giờ phát ngôn rằng: "Tôi rất hối tiếc khi để mất Lương Bích Hữu". Phát ngôn của Đơn "rất tiếc khi vẫn chưa thể nhận được con vì những lỗi mình gây ra lúc trước, có hối hận cũng không kịp". Ngoài ra, anh cũng tiết lộ vợ đã bị động thai về thị phi mà Khánh Đơn vừa trải qua: "Chưa kịp báo tin vui với người thân bạn bè rằng Đơn và vợ chuẩn bị đón thành viên mới thì luân phiên thị phi thay nhau kéo đến. Rất may vợ và con của Đơn may mắn bình an. Cô ấy đã rất vui khi kết quả tình yêu của chúng tôi được chớm nở. Sức khoẻ của Như đã rất yếu, Như đã bị động thai với các bài viết không xác thực, Như đã khóc hết nước mắt khi lo lắng rằng sẽ đánh mất đi đứa con của tôi và cô ấy. Cô ấy là một người hiền hoà hiểu chuyện nếu là Như của ngày thường cô ấy sẽ không bị sốc tâm lý với những thông tin sai sự thật này, đằng này cô ấy vừa mới mang thai, tâm lý đầu đời đã không ổn định làm sao có được sự chuẩn bị cho những tin không hay bày ra trước mắt như thế này. Kỳ Duyên, Diệp Lâm Anh, Vicky Lam Cúc, Hà Lade và Jolie Nguyễn từng là một hội bạn vô cùng thân thiết được ngưỡng mộ trong showbiz Việt. Tuy nhiên, tháng 10/2018, Jolie Nguyễn xác nhận việc rạn nứt tình bạn với Kỳ Duyên sau 3 năm gắn bó. Chưa dừng lại ở đó, mới đây Jolie Nguyễn bất ngờ đăng đàn tố một người bạn thân trong showbiz cố ý giành giật người yêu. Không nói rõ danh tính người đó nhưng Jolie Nguyễn cho biết đó là Hoa hậu doanh nhân trong hội bạn thân showbiz của mình.Cụ thể, Jolie Nguyễn chia sẻ bạn trai thường đi cùng nhóm bạn thân của mình trong những lần cả nhóm du lịch mà không có mặt Jolie do cô bận việc. Thế nhưng vì tin tưởng bạn nên Jolie Nguyễn không hề mảy may lo lắng. Tuy nhiên, trong một lần sang nhà bạn chơi, thấy món quà là bó hoa được ký tặng bởi chính bạn trai mình ở đó, Jolie Nguyễn mới tìm hiểu và vỡ lẽ ra rằng lâu nay cô bị cắm sừng. Khi được hỏi liệu có sự hiểu nhầm hay vô tình nào không, Jolie Nguyễn lập tức bác bỏ. Cô khẳng định tất cả những người bạn trong nhóm này đều biết về mối quan hệ của cô và bạn trai. Việc bị chính bạn thân phản bội đã khiến Jolie Nguyễn cảm thấy rất tổn thương. Thế nhưng cô vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với người này, phần vì đó cũng là người thân thiết, chơi chung nhóm và còn hợp tác làm việc. Thế nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, cô cảm thấy mình đang quá ích kỷ với bản thân nên quyết định chia sẻ câu chuyện này.Ngay sau lời tố của Jolie Nguyễn, Hoa hậu doanh nhân Lam Cúc đã viết một status dài chia sẻ về Jolie Nguyễn. Cụ thể, Lam Cúc cho rằng Jolie Nguyễn tố “Hoa hậu doanh nhân” tiếp cận giật người yêu không khác gì đang nói đến cô. Ngoài ra, Vicky Lam Cúc cho biết cả hội không biết người yêu Jolie Nguyễn là ai: “Không hiểu sao năm 2019 rồi còn có một “người em cũ” thích lên báo kiểu “mắc cười” như vậy. Jolie ơi, em tố ai thì em viết hẳn tên ra đây này, việc gì em phải lên báo tố “Hoa hậu doanh nhân” trong hội bạn thân gì đó? Rồi up ảnh 5 chị em lên nữa chứ khác nào em đang nói chị à?. Chị không có tính cướp giật gì đó giống em cũng không liên quan gì tới việc trai gái của em đâu em à. Người yêu nào của em thế, em viết cái gì đọc như bị ngớ thế, tự vơ tự nhận trơ luôn thế à? Người yêu em thì chị và cả nhóm còn không bao giờ biết tên luôn ý bởi vì quá nhiều ý, nên chị muốn hỏi thẳng em xem như thế nào mà không được, giờ chị viết ra đây thay cho cả nhóm đang bức xúc vì lâu lâu lại vô duyên vô cớ bị em đào mộ lên báo em nhé”. Đầu năm 2019, Hoa hậu Kỳ Duyên chính thức bước vào lĩnh vực kinh doanh khi mở tiệm làm đẹp cho chị em. Tuy nhiên vừa lên chức bà chủ, tiệm nail của người đẹp thành Nam đã liên tiếp bị chê "đắt mà làm xấu thấy gớm". Mặc những dị nghị vây quanh, Đặng Thu Thảo mới đây tới ủng hộ Kỳ Duyên. "Hôm nay đến làm đẹp cho bàn tay tại tiệm nail của em Kỳ Duyên", mỹ nhân họ Đặng thông báo đính kèm hình ảnh bàn tay mới được sang sửa. Đáp lại thịnh tình từ đàn chị, Kỳ Duyên lễ phép: "Cảm ơn chị, thần tiên tỉ tỉ của em". Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo ngay sau đó cũng dành lời khen ngợi: "Kỳ Duyên ơi... Cho điểm 10 luôn nhé". Dù Thu Thảo dễ tính, chấm “điểm 10 cho chất lượng” nhưng fans lại soi ra một lỗi nho nhỏ trên bộ móng của người đẹp và phản đối: “Ngón trỏ chưa được điểm 10 ạ.” “Không biết do ánh sáng hay làm nails lỗi mà em thấy ngón trỏ chưa được mượt lắm ạ. Cơ mà tay chị đẹp quá!” Mới đây, chị gái Nam Em đã khiến dân tình bất ngờ khi trả lời câu hỏi "Chị từng khẳng định Nam Em không thể mang bầu vì còn trinh trắng. Lấy chuyện trinh trắng ra để thanh minh cho em gái, chị nghĩ sao khi nhiều người chê chị kém duyên?". heo đó, Nam Anh đã không ngại ngần chia sẻ: "Tôi kém duyên thật mà, nhiều khi nói chuyện hăng quá tôi quên mất ý tứ. Nhiều khi tôi suy nghĩ nếu cho nói lại thì tôi cần nói gì để tập thay đổi? Nhưng tôi tin Nam Em muốn giữ sự trinh trắng cho chồng của cô ấy". Trước đó, sau bê bối tình ái với Trường Giang, đời tư của Nam Em liên tục là chủ đề nóng bị mang ra bàn tán. Ngoài sắc vóc tăng cân như "mệnh phụ phu nhân" hay nghi án trầm cảm vì sang chấn tâm lý, chủ đề trinh tiết của Hoa khôi họ Nguyễn cũng được quan tâm. Dù tên tuổi bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi gắn liền với scandal tình ái nhưng Nam Em lại được nhận định là mỹ nhân "lạ và hiếm" của showbiz khi người thân liên tục lên tiếng khẳng định về sự trinh nguyên của cô. Cách đây không lâu, khi chia sẻ loạt hình ảnh du lịch đầu năm mới tại New Zealand. Người đẹp đã có những bức ảnh hoà vào thiên nhiên thơ mộng vô cùng nên thơ. Ngoài ra, Hà Tăng còn gửi lời cảm ơn tới hai người bạn vì đã giới thiệu cho mình một điểm đến thú vị. Thế nhưng, "nàng ngọc nữ" không ngờ mình lại làm phật lòng fan. Rất nhiều fan đã trầm trồ trước những bức ảnh của Hà Tăng và hỏi cô đây là đâu. Không rõ nguyên nhân vì sao mà Hà Tăng lại không đáp lời người hâm mộ. Trong khi đó, cô vẫn trả lời những câu hỏi khác từ bạn bè của mình khá bình thường và nhanh chóng.Tuy nhiên sau đó, nếu để ý thì dường như Tăng Thanh Hà cũng đã thay đổi ít nhiều sau lời chê trách nọ. Cô đang “sửa sai” bằng việc đi trả lời fan nhiều hơn. Ít nhất, là trong tấm ảnh vừa đăng nhớ nhung New Zealand, khi 1 fan hỏi: “Chị ơi đây là thành phố nào của New Zealand vậy ạ?” thì cô đã lịch sự đáp lại: “Đây là Lake Tekapo em nhé!”. Hành động này của nữ diễn viên đã nhận về nhiều lượt yêu thích. Có lẽ, ngoài vẻ đẹp sắc sảo, phong cách thanh lịch, fan lại càng yêu mến, ngưỡng mộ nếu Tăng Thanh Hà gần gũi với mọi người nhiều hơn nữa. Đơn giản nhất chỉ là việc đáp lại những bình luận trên MXH thôi mà.

