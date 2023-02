“See tình” của Hoàng Thùy Linh đặc biệt gì... gây sốt quốc tế?

"See tình" của Hoàng Thùy Linh đang là ca khúc được cư dân mạng lẫn nghệ sĩ quốc tế yêu thích. Ảnh: Người Lao Động Các nghệ sĩ Trung, Hàn, Thái Lan như: Lee Seung Hoon (nhóm Winner), Shindong (nhóm Super Junior), Chúc Tự Đan (trong ảnh), Santa Pongsapak Oudompoch, Earth Katsamonnat, Thái Y Lâm đều nhảy cover "See tình". Ảnh: Người Lao Động Hoàng Thùy Linh ra mắt ca khúc “See tình” năm 2022. Theo Phụ Nữ Việt Nam, nhạc disco được sâu chuỗi trong toàn bộ ca khúc. Bài hát có sử dụng đôi chút nhạc đờn ca tài tử của miền Tây kết hợp với tiếng sáo làm cho giai điệu trở nên bay hơn. Nhạc ngũ cung cùng tiếng sáo cũng làm cho nhịp disco phương Tây được Việt Nam hóa hơn, tạo nên một sự kết hợp hài hòa nhưng theo xu hướng trẻ trung, hiện đại giữa những đặc điểm điển hình của nhạc phương Tây và nhạc Việt Nam. Ảnh: Thiếu Niên Còn theo L'officiel Vietnam, ca từ của “See tình" ngắn gọn, đơn giản gần với ngôn ngữ đời thường, giàu sức biểu cảm thông qua những câu cảm thán như “Điên lắm", “uầy uây", “chết em rồi"... Để tăng tính xu hướng, nhiều pha chơi chữ thú vị được sử dụng, điển hình là tên bài hát “See tình". Đọc là si tình, nhưng hiểu theo nghĩa see tình là nhìn thấy tình yêu hay say đắm trong tình yêu đều được. Ảnh: Thiếu Niên MV “See tình” của Hoàng Thùy Linh là một sản phẩm do Kawaii Tuấn Anh đạo diễn. Nội dung MV xoay quanh câu chuyện dễ thương của cô tiên cá trót mê đắm chàng trai chài lưới. Ảnh: Yan Ngay sau khi vừa mới ra mắt, “See tình” đã được nhiều khán giả yêu thích bởi giai điệu trẻ trung, hiện đại. Ảnh: Đại Đoàn Kết “See tình” giúp Hoàng Thùy Linh cùng ê-kíp đoạt không ít giải tại Làn sóng xanh như Top 10 ca khúc được yêu thích, Ca khúc của năm, Hòa âm phối khí. Ảnh: Vietnamnet Các bản cover "See tình". Nguồn Hoàng Thùy Linh

