Sau ồn ào gọi Bình An là “chồng”, Bùi Phương Nga tung ảnh đẹp ngất ngây

Bùi Phương Nga vừa tung bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 22. Trong bộ ảnh mới, nàng á hậu đẹp hút mắt khi diện chiếc váy nhẹ nhàng, gợi cảm. Bùi Phương Nga chia sẻ: “Mọi người thường có tâm lý sợ bị già đi khi mỗi lần sinh nhật tuổi mới. Nhưng đối với Nga thêm một tuổi đồng nghĩa với việc mình sẽ có thêm nhiều cơ hội để trải nghiệm, được thử làm những điều mới và được thể hiện tiếng nói của mình một cách mạnh mẽ hơn”. Vừa qua, chuyện tình cảm của Á hậu Bùi Phương Nga và diễn viên Bình An thu hút giới truyền thông. Theo đó, Phương Nga dính nghi vấn đã đăng ký kết hôn với diễn viên Bình An khi lộ bản khai sơ yếu lý lịch, trong đó nàng á hậu nhận bạn trai là chồng. Tuy nhiên, Bùi Phương Nga đã lên tiếng phủ nhận tin đồn. Cô chia sẻ tờ khai lý lịch đó chỉ là bản viết nháp cô gửi cho Bình An để trêu bạn trai. Bùi Phương Nga đoạt danh hiệu á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô cũng là mỹ nhân được lòng công chúng sau cuộc thi nhan sắc. Kể từ khi đoạt danh hiệu á hậu, Phương Nga liên tục thay đổi hình ảnh của bản thân để phù hợp với thị hiếu của khán giả. Trên trang cá nhân, nàng á hậu liên tục “khoe” những bộ ảnh với phong cách hoàn toàn mới lạ. Một năm nhiệm kỳ á hậu cuối cùng cũng là khoảng thời gian để Bùi Phương Nga hoàn thành việc học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Được biết hiện tại cô đang theo học năm cuối ngành Tài chính tại đây. Á hậu Phương Nga chia sẻ, sau khi hoàn thành việc học cô sẽ thử thách bản thân với nghề MC. Sở hữu chất giọng truyền cảm và kỹ năng ứng xử thông minh sẽ giúp Phương Nga tự tin khi bước vào lĩnh vực mới này. Xem video "Bùi Phương Nga trổ tài nhảy múa". Nguồn Sen Vàng:

