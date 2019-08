Sau chia tay, Thu Quỳnh cuộc sống “lên hương”, chồng cũ ra sao?

Thu Quỳnh kết hôn với Chí Nhân vào năm 2014 và sớm sinh quý tử cho nam diễn viên. Năm 2015, cặp đôi bất ngờ ly hôn khi con trai - bé Be mới được 6 tháng tuổi. Ảnh: FBNV. Sau ly hôn, Thu Quỳnh làm mẹ đơn thân, cô mạnh mẽ để tập trung chăm sóc con trai và phát triển sự nghiệp. Tham gia 3 bộ phim truyền hình cực hot thời gian gần đây khiến sự nghiệp của "My sói" phất lên như diều gặp gió. Cát-sê và lời mời quảng cáo của cô nhờ thế cũng tăng đáng kể. Nữ diễn viên sinh năm 1988 hiện có thể lo cho cuộc sống đầy đủ của hai mẹ con, tự sắm được xe riêng và còn nhiều hơn thế nữa... Thu Quỳnh "Về nhà đi con" cũng ngày càng "lên hương" nhan sắc. Về phía Chí Nhân, thời điểm dính ồn ào ly hôn với vợ cũ Thu Quỳnh, nam chính phim "Oan gia ngõ hẹp" chịu khá nhiều "búa rìu" dư luận khi vướng tin đồn "ngoại tình" với bạn diễn là MC Minh Hà. Chưa một lần khẳng định mối quan hệ nhưng thời gian mới ly hôn, Chí Nhân - Minh Hà khá thoải mái xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Ảnh: Hòa Phạm/VNN. Sau này dù không còn công khai xuất hiện cùng nhau nhưng dân mạng vẫn "soi" ra bằng chứng chứng minh cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp sau ồn ào tình cảm. Thậm chí họ còn vướng tin đồn sắp kết hôn. Về sự nghiệp, ngoài công việc diễn viên, Chí Nhân còn đảm nhận thêm vai trò mới - một BTV Thể thao trên sóng truyền hình đã được 1 năm nay.Chồng cũ của Thu Quỳnh thường xuyên chia sẻ về công việc trên trang cá nhân và dường như tránh đề cập tới chuyện tình cảm hiện tại. Dù bận rộn với công việc của một BTV nhưng nam diễn viên thuộc biên chế Nhà hát Kịch Hà Nội vẫn dành thời gian diễn kịch, đóng phim và tham gia các hoạt động cộng đồng... Niềm hạnh phúc lớn nhất của Chí Nhân bây giờ là mỗi dịp cuối tuần, anh được đón bé Be - cậu con trai 4 tuổi đi chơi, để chăm sóc và yêu thương con. Chí Nhân cũng thừa nhận anh đang có người để chia sẻ, còn chuyện kết hôn thì hãy để mọi chuyện tùy duyên. Xem video "Thu Quỳnh gây sốc với tạo hình nhân vật mới". Nguồn VTC9:

