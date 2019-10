Sau chia tay Thảo Trang “Tiếng sét trong mưa”, chồng cũ giờ ra sao?

Năm 2015, Phan Thanh Bình và Thảo Trang gây bất ngờ khi tuyên bố ly hôn sau hơn 10 năm hẹn hò và chung sống. Sau đổ vỡ hôn nhân, Thảo Trang tập trung cho việc kinh doanh và đóng phim. Mỹ nhân gốc Đồng Tháp đang gây ấn tượng với vai Hạnh Nhi - vợ mới của cậu Ba Khải Duy trong "Tiếng sét trong mưa". Sau ly hôn Thảo Trang "Tiếng sét trong mưa", Phan Thanh Bình nhận trách nhiệm nuôi dạy con gái chung của hai người tên Huỳnh My. Cô bé năm nay đã gần 10 tuổi và sống rất tình cảm. Trong gameshow "Bố là số 1" phát sóng hồi đầu tháng 6 vừa qua, Huỳnh My hết lời khen ba là người cha tốt bụng, thương yêu và chăm sóc cho con. Cũng như vợ cũ Thảo Trang, cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình thường chỉ chia sẻ về công việc, về con gái và gia đình trên trang cá nhân, chứ hiếm khi thấy anh nhắc đến chuyện tình cảm. Có chăng chỉ là những lần "thả thính" vu vơ hay than phiền đang "cô đơn" mà thôi! Phan Thanh Bình là danh thủ cùng thời với Phạm Văn Quyến và Lê Công Vinh. Tuy nhiên không lâu sau lùm xùm gia đình, anh đã quyết định giải nghệ và tập trung cho công việc của một HLV. Không chỉ là gương mặt quen thuộc ở các chương trình thể thao, chồng cũ "Hạnh Nhi" trong "Tiếng sét trong mưa" còn "lấn sân" nghệ thuật khi xuất hiện ở nhiều gameshow truyền hình. Mới đây, nam HLV đảm nhận vai trò giám khảo Mister Việt Nam 2019. Ảnh: BTC. Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam sáng chói một thời vẫn làm nhiệm vụ chính là truyền niềm đam mê bóng đá cho thế hệ trẻ. Phan Thanh Bình còn rất tích cực làm từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nam HLV U40 cũng thường xuyên chia sẻ ảnh một mình đi vãn cảnh chùa mỗi lúc rảnh rỗi. Ảnh: FBNV. Xem trailer phim "Tiếng sét trong mưa". Nguồn Youtube/ THVL:

