Sau 3 năm ly hôn Thanh Bình, Ngọc Lan giờ ra sao?

Mới đây, Thanh Bình vướng ồn ào lăng nhăng. Nam diễn viên vừa lên tiếng phủ nhận lời tố của một cô gái tên T tự nhận là người yêu. Theo chồng cũ của Ngọc Lan, anh chưa bao giờ là người yêu của T và do độc thân nên anh có quyền theo đuổi tìm hiểu ai. Đáng chú ý, Thanh Bình tiết lộ, cô gái mà bị T phát tán tin nhắn là người mà anh đang tìm hiểu. Là vợ cũ của Thanh Bình, Ngọc Lan (trong ảnh) bị một số cư dân mạng gọi tên khi nam diễn viên vướng ồn ào. Phía Ngọc Lan cho hay, do nữ diễn viên không còn liên quan đến Thanh Bình nên từ chối đưa ra bình luận. Ngọc Lan từng có 3 năm chung sống với Thanh Bình. Vào thời điểm tuyên bố ly hôn, cả hai cho biết hôn nhân tan vỡ không phải đến từ người thứ 3 cũng như không phải do rắc rối tình cảm riêng tư nào. Sau khi chia tay Thanh Bình, Ngọc Lan dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Nữ diễn viên xuất hiện trong các chương trình truyền hình, tham gia các sự kiện giải trí, đóng phim. Sự nghiệp của Ngọc Lan lên như diều gặp gió. Cô làm MC “Bạn muốn hẹn hò”, gây chú ý khi đóng “Mặt nạ gương” lên sóng năm 2021. Hậu ly hôn Thanh Bình, Ngọc Lan nhanh chóng trở lại cuộc sống độc thân sang chảnh. Cô tậu xe hơi, một căn hộ rộng rãi, đồng hồ 3 tỷ. Hồi tháng 11/2021, Ngọc Lan chia sẻ cô vẫn độc thân vì quá bận rộn. “Ngoài thời gian làm việc thì ba chân bốn cẳng chạy về với con, thời gian dành cho mình còn chẳng có thì thời gian đâu mà hẹn hò yêu đương”, vợ cũ của Thanh Bình tâm sự. Ngọc Lan giữ mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ. Có đôi lần, nữ diễn viên nhắc đến Thanh Bình trên mạng xã hội. Xem video "Ngọc Lan ở hậu trường đóng phim Mặt nạ gương". Nguồn FBNV

Mới đây, Thanh Bình vướng ồn ào lăng nhăng. Nam diễn viên vừa lên tiếng phủ nhận lời tố của một cô gái tên T tự nhận là người yêu. Theo chồng cũ của Ngọc Lan, anh chưa bao giờ là người yêu của T và do độc thân nên anh có quyền theo đuổi tìm hiểu ai. Đáng chú ý, Thanh Bình tiết lộ, cô gái mà bị T phát tán tin nhắn là người mà anh đang tìm hiểu. Là vợ cũ của Thanh Bình, Ngọc Lan (trong ảnh) bị một số cư dân mạng gọi tên khi nam diễn viên vướng ồn ào. Phía Ngọc Lan cho hay, do nữ diễn viên không còn liên quan đến Thanh Bình nên từ chối đưa ra bình luận. Ngọc Lan từng có 3 năm chung sống với Thanh Bình. Vào thời điểm tuyên bố ly hôn, cả hai cho biết hôn nhân tan vỡ không phải đến từ người thứ 3 cũng như không phải do rắc rối tình cảm riêng tư nào. Sau khi chia tay Thanh Bình, Ngọc Lan dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Nữ diễn viên xuất hiện trong các chương trình truyền hình, tham gia các sự kiện giải trí, đóng phim. Sự nghiệp của Ngọc Lan lên như diều gặp gió. Cô làm MC “Bạn muốn hẹn hò”, gây chú ý khi đóng “Mặt nạ gương” lên sóng năm 2021. Hậu ly hôn Thanh Bình, Ngọc Lan nhanh chóng trở lại cuộc sống độc thân sang chảnh. Cô tậu xe hơi, một căn hộ rộng rãi, đồng hồ 3 tỷ. Hồi tháng 11/2021, Ngọc Lan chia sẻ cô vẫn độc thân vì quá bận rộn. “Ngoài thời gian làm việc thì ba chân bốn cẳng chạy về với con, thời gian dành cho mình còn chẳng có thì thời gian đâu mà hẹn hò yêu đương”, vợ cũ của Thanh Bình tâm sự. Ngọc Lan giữ mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ. Có đôi lần, nữ diễn viên nhắc đến Thanh Bình trên mạng xã hội. Xem video "Ngọc Lan ở hậu trường đóng phim Mặt nạ gương". Nguồn FBNV