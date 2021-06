Sao Việt làm gì trong những ngày đầu TP.HCM thực hiện giãn cách?

Trong những ngày đầu TP.HCM thực hiện giãn cách, Thúy Diễm nấu đồ ăn gửi cho bạn bè. Hoa khôi Lan Khuê khoe thành quả nấu nướng cho gia đình. Kỳ Duyên chăm sóc cây ở căn hộ. Phương Mỹ Chi tiếp tục học online khi TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội. Jun Phạm không quên tập luyện để nâng cao sức khỏe. Ngọc Trinh cùng hội bạn bày trò vui ở biệt thự ngày giãn cách. Đăng Khôi gội đầu giúp bà xã khi cô than thở không có nơi gội đầu khi TP.HCM thực hiện giãn cách. Trong những ngày đầu TP.HCM thực hiện giãn cách, MC Quỳnh Hoa cùng một số nghệ sĩ như Hoàng Phi Kha, MC Quốc Bình, Phương Thảo, Huỳnh Như trở thành tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch COVID-19. Theo Quỳnh Hoa, nhóm dậy lúc 7h sáng và kết thúc công việc vào khoảng 3h sáng hôm sau. Giáng My mặc đồ bảo hộ đi trao quà. Cô chia sẻ: "Chúng tôi đã đi tất cả 6 nơi: Y tế quận 2 khi các anh chị đang ngày đêm lấy mẫu máu xét nghiệm diện rộng, đến những nơi phong tỏa, Nhà văn hóa thanh niên nơi đang cần số lượng lớn nhu yếu phẩm cung cấp cho các tình nguyện viên, đến bến phà Cát Lái nơi đang có rất nhiều các anh chị tình nguyện viên, công an trực ngày đêm để ngăn chặn dịch lây lan với sự kiểm tra rất chặt chẽ". Xem video "Hà Nội tăng cường phòng, chống dịch COVID-19". Nguồn HANOITV

