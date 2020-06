Sao Việt kiệt sức, ngất xỉu khi quay phim giữa trời nắng gắt

Thời tiết nắng nóng gay gắt khiến nhiều sao Việt gặp khó khi quay phim giữa trời nắng. Năm ngoái, ê-kíp "Về nhà đi con" phải nghỉ hai ngày quay vì nhiệt độ ngoài trời luôn ở mức 40 độ C. Thu Quỳnh (Huệ) có một cảnh quay với Tuấn Tú (Quốc) ở quán cà phê ven Hồ Tây ngay lúc giữa trưa từ 10-12h. Cái nắng nóng của mùa hè khiến Thu Quỳnh chỉ muốn “sập nguồn”. Nữ diễn viên Hoàng Yến (Xuyến) cũng có phân đoạn quay phim trong tiết trời nắng nóng tới mức diễn xong cô thấy mình như bị ốm: "Đứng cả ngày ngoài đường để diễn, người tôi đẫm mồ hôi. Ít khi ốm nhưng cái nóng hôm qua đúng thật là không chịu nổi. Ngủ dậy mà tôi thấy người mệt mỏi, như bị bệnh". Bảo Thanh cũng mướt mải mồ hồi vì những phân cảnh dưới nắng nóng đến mức cô phải than: “Quần áo ướt sũng, tụt cả 'áp suất'". Nam ca sĩ Chu Bin bị choáng và ngã gục tại phim trường quay MV "Giả vờ nhưng anh thương em" khi phải làm việc dưới cái nắng nóng nhiều giờ liền. Nam ca sĩ Lou Hoàng cũng bị ngất xỉu khi quay MV "Đếm ngày xa em" dưới cái nắng gay gắt 40 độ của Đà Nẵng. Đoàn làm phim "Sinh tử" cũng phải chịu cái nắng nóng đỉnh điểm ở miền Bắc có hôm lên tới 50 độ C. Theo chia sẻ của đạo diễn Khải Hưng, ngồi 50 phút mà chỉ quay được đúng 3 đoạn thoại, các diễn viên mướt mải mồ hôi nên mặt vừa trang điểm đã trôi hết phấn, do đó tiến độ phim bị chậm. Xem video "Hậu trường phim Về nhà đi con". Nguồn Youtube:

