Quỳnh Lương - nữ chính "Lối nhỏ vào đời" gợi cảm, quyến rũ cỡ nào?

Trong phim “ Lối nhỏ vào đời” đang lên sóng, Hoài là cô gái sẵn sàng đứng ra bảo vệ nhân vật chính Dũng (Hoàng Long) trong quán game, chống lại đám thanh niên ngổ ngáo hư hỏng. Ảnh: FBNV Đảm nhận vai Hoài trong “Lối nhỏ vào đời”, Quỳnh Lương lần đầu đóng phim truyền hình. Ảnh: Tiền Phong Tạo hình trong phim “Lối nhỏ vào đời” của Quỳnh Lương là chị đại xinh đẹp, cá tính. Ảnh: FBNV Đầu năm nay, Quỳnh Lương xuất hiện trên màn ảnh rộng khi đóng phim “Mưu kế thượng lưu”. Ảnh: FBNV Nữ người mẫu từng diễn xuất trong các MV đình đám như “Màu nước mắt”, “Tự tâm” (Nguyễn Trần Trung Quân), “Nếu ngày ấy” (Soobin Hoàng Sơn). Ảnh: FBNV Quỳnh Lương từng đăng ký tham gia The Face Vietnam 2018 nhưng trượt top 25. Ảnh: FBNV Quỳnh Lương kết hôn vào năm 18 tuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô chỉ kéo dài được 3 năm. Sau khi ly hôn, cô một mình nuôi con trai. Ảnh: FBNV Nữ chính phim “Lối nhỏ vào đời” được khen ngợi sở hữu nhan sắc mặn mà, quyến rũ của "gái một con". Ảnh: FBNV Quỳnh Lương có gương mặt hao hao Hoa hậu Tiểu Vy. "Hoa hậu là đại diện cho vẻ đẹp, được so sánh vậy mình rất vui vì dù sao cũng phải đẹp mới được so với hoa hậu chứ. Tiểu Vy cũng là cô gái có gương mặt rất thu hút", nữ người mẫu chia sẻ trên Zing. Ảnh: FBNV Diện mạo của Quỳnh Lương quá khứ và hiện tại có nhiều khác biệt nên cô bị nghi dao kéo. Về phần mình, cô một mực phủ nhận phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: FBNV Người đẹp sinh năm 1995 cho hay, cô thường sử dụng hình thức tiêm filler môi và rãnh cười. Ảnh: FBNV Quỳnh Lương chuộng mặc trang phục gợi cảm ở đời thường. Ảnh: FBNV Nữ người mẫu khoe vóc dáng mảnh mai đầy cuốn hút với váy áo nữ tính, điệu đà. Ảnh: FBNV Gần đây, trong một chương trình, Quỳnh Lương bất ngờ chia sẻ góc khuất cuộc hôn nhân cũ. Cô cho biết, chỉ sau 2 tháng chung sống, mang bầu, cô phát hiện chồng ngoại tình. Ảnh: FBNV Quỳnh Lương đã rơi vào trầm cảm sau sinh. Năm 2017, người đẹp quyết định xin phép bố mẹ chồng để mang con ra ngoài làm mẹ đơn thân. Ảnh: FBNV Xem trailer phim 'Lối nhỏ vào đời". Nguồn VTV Go

