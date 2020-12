Quý Bình sắp kết hôn, dàn mỹ nhân từng vây quanh giờ thế nào?

Sắp tới, Quý Bình cưới vợ doanh nhân. Nửa kia của nam diễn viên là doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền. Cả hai hẹn hò được vài năm nhưng không công khai. Trước khi Quý Bình kết hôn, từng có một số bóng hồng vây quanh anh. Một trong số đó là Lê Phương.Quý Bình hẹn hò Lê Phương khi còn là sinh viên và sau khi cô ly hôn Quách Ngọc Ngoan. Sau khi chia tay Quý Bình, Lê Phương gặp và yêu ca sĩ Trung Kiên. Cả hai nên duyên nhờ chuyến đi Trường Sa mà Quý Bình động viên Lê Phương tham gia. Ngày Lê Phương cưới Trung Kiên, Quý Bình đến chúc mừng. Hiện tại, Lê Phương có tổ ấm viên mãn bên Trung Kiên và hai con. Quý Bình từng công khai hẹn hò Lê Phương nhưng phủ nhận tin đồn tình cảm với Lâm Khánh Chi, Minh Hằng và Tố My. Lâm Khánh Chi cho biết, cuộc tình giữa cô và Quý Bình kéo dài 6 tháng. Tuy nhiên, Quý Bình lại một mực phủ nhận mối quan hệ này. Ảnh: Vietnamnet Theo báo Phụ nữ, Quý Bình quen Lâm Khánh Chi kể từ khi cô chưa chuyển giới song không hề có tình cảm nam nữ với cô. Ảnh: Khám phá Lâm Khánh Chi lên xe hoa năm 2017. Nhờ lưu trữ tinh trùng trước khi chuyển giới, cô đã nhờ người mang thai hộ để có con sau khi kết hôn với Phi Hùng. Quý Bình bị nghi phim giả tình thật với Minh Hằng sau khi đóng phim “Bao giờ có yêu nhau”. Giữa tin đồn, cả hai khẳng định chỉ xem nhau là bạn bè, đồng nghiệp. Ảnh: Yan Thực tế, Minh Hằng hẹn hò bạn trai doanh nhân hơn cô 10 tuổi từ năm 2015. Cô giấu danh tình của nửa kia để anh có sự riêng tư. Yêu 5 năm nhưng Minh Hằng và bạn trai chưa có ý định cưới. Ngoài Minh Hằng, Quý Bình còn bị đồn hẹn hò ngọc nữ Bolero Tố My. Về nghi vấn tình cảm này, nam diễn viên phủ nhận hoàn toàn. Ảnh: Zing Tố My rất kín tiếng. Năm 2019, nữ ca sĩ thừa nhận đã có bạn trai và khẳng định không lo nửa kia ghen khi thường song ca tình tứ cùng Quang Lê. Xem video "Quý Bình hát trong phòng thu". Nguồn FB Quý Bình

