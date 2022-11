Quang Linh giản dị ra Hà Nội tập luyện cho đêm nhạc Tố Nga

NSƯT Tố Nga đang dốc sức chuẩn bị cho liveshow “Dòng sông đa tình” kỷ niệm 30 năm ca hát. Đêm nhạc của nữ nghệ sĩ có sự tham gia của hai ca sĩ khách mời: ca sĩ Quang Linh và Quán quân Sao mai 2022 dòng nhạc dân gian Lê Minh Ngọc. Để chuẩn bị cho đêm nhạc, ca sĩ Quang Linh đã bay ra Hà Nội sớm tập luyện cùng Tố Nga. Nam ca sĩ xuất hiện với hình ảnh giản dị. Tố Nga chia sẻ, chị từng coi Quang Linh là thần tượng vì yêu mến các bài hát của anh. Sau khi vào nghề, do hai dòng nhạc khác nhau, Tố Nga chưa từng có dịp hát chung với Quang Linh. Trong liveshow lần này, hai nghệ sĩ sẽ có phần tái hiện ca khúc nổi tiếng một thời của Quang Linh với phiên bản song ca. “Lần đầu hợp tác tôi có những ấn tượng rất mạnh đối với anh Quang Linh. Mặc dù ban đầu mời anh tham gia show rất khó bởi như mọi người cũng thấy, anh khá kén sân khấu, ít xuất hiện trong các chương trình, nhiều khán giả còn nghĩ anh đang “ở ẩn”. Nhưng, khi đã nhận lời, anh lại rất nhiệt tình, ra Hà Nội sớm tập luyện, tập rất hăng say, lại còn rất biết… tiết kiệm cho tôi. Tôi mời anh đi ăn cơm, anh kêu đi ra quán bình dân ngoài đường ăn cho… rẻ. Tôi thật sự trân quý anh ấy. Tôi hy vọng, chúng tôi sẽ có phần song ca hấp dẫn, mới mẻ gửi tới khán giả trong liveshow”, NSƯT Tố Nga nói. Quang Linh và Quán quân Sao mai 2022 dòng nhạc dân gian Lê Minh Ngọc. Cô là khách mời nữ duy nhất trong chương trình và có mối quan hệ đặc biệt với Tố Nga. Lê Minh Ngọc là yếu tố trẻ trung trong chương trình, thể hiện sự tiếp nối thế hệ trên con đường nghệ thuật mà Tố Nga muốn gửi gắm. Nhạc sĩ Đỗ Bảo cũng góp mặt trong buổi tập luyện cho đêm nhạc Tố Nga. Anh chụp ảnh cùng Quang Linh. Liveshow “Dòng sông đa tình” của NSƯT Tố Nga sẽ diễn ra vào 20h ngày 18/11 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Hơn 1 tuần nay, nữ nghệ sĩ đã cùng ban nhạc và các ca sĩ khách mời miệt mài tập luyện để chuẩn bị cho đêm diễn. Đúng như lời hứa sẽ hạn chế tất cả các công việc khác trong thời gian này để dốc sức hỗ trợ Tố Nga thực hiện liveshow quan trọng trong sự nghiệp, suốt những ngày qua, NSND Quang Vinh đã theo sát Tố Nga trong từng buổi tập. Với sự thấu hiểu cuộc sống, giọng hát Tố Nga, ở vai trò Tổng đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật, NSND Quang Vinh đã quy tụ một dàn nhạc sĩ “khủng” thực hiện phần âm nhạc. Trong buổi tập, lần lượt các nghệ sĩ xuất hiện như nhạc sĩ Xuân Thủy, nhạc sĩ Đỗ Bảo, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh… cùng các nhạc công miệt mài tập luyện. NSƯT Tố Nga chia sẻ, đến giờ phút này, chị cảm thấy đã hoàn toàn sẵn sàng cho đêm diễn. “Tôi tự tin với phần âm nhạc của liveshow, khán giả sẽ được nghe những bản phối tuyệt vời mà khi tập thôi bản thân tôi cũng đã nổi da gà vì hay. Có thể nói tôi đang có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, giờ đây chỉ cầu mong thêm một chút may mắn để mọi việc suôn sẻ nữa thôi…”, Tố Nga bày tỏ. Nữ nghệ sĩ cũng tiết lộ: “Tôi đã dừng nhận show diễn 2 tuần nay. Mỗi ngày đều tập luyện cho liveshow từ 8h sáng đến 5h chiều, tối về cũng cố gắng đi ngủ sớm, đủ giấc để cơ thể khỏe mạnh nhất, tinh thần được thư giãn nhất. Tôi rất nóng lòng được gặp những khán giả thân yêu của mình trong đêm diễn”. Xem MV "Cúc ơi" của NSƯT Tố Nga. Nguồn video NVCC

