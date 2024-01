Poster phim của Trấn Thành và loạt dự án vướng ồn ào đạo nhái

Poster phim Mai của Trấn Thành đang bị nghi sao chép bìa sách Hẹn nhau ở một cuộc đời khác. Ảnh: Znews. Đơn vị phát hành phim Mai chia sẻ trên Saostar: "Nếu tới đây, có thông tin gì mới từ phía Nhà sản xuất hay đạo diễn thì sẽ cập nhật đến mọi người". Trong Mai, Trấn Thành làm đạo diễn. Ảnh: Vietnamnet. Hồn papa, da con gái cũng vướng ồn ào đạo nhái poster. Cụ thể, poster bộ phim Việt này giống poster phim The swap. Nhanh chóng đại diện nhà sản xuất phim Hồn papa, da con gái lên tiếng xin lỗi khán giả. Ảnh: Vietnamnet. "Tấm poster khởi động của dự án được giới thiệu trong buổi họp báo vừa rồi đã khiến một số khán giả phiền lòng vì giống với poster của phim The swap do Walt Disney sản xuất năm 2016. Chúng tôi thừa nhận đã có sơ sót trong khâu duyệt ý tưởng nên mới có sự giống nhau này", Dân Việt dẫn lời đại diện nhà sản xuất phim Hồn papa, da con gái. Ảnh: Elle. Nhà sản xuất phim Hồn papa, da con gái đổi poster sau ồn ào đạo nhái. Ảnh: Dân Việt. Lộ mặt của đạo diễn Vĩnh Thuyên vướng nghi vấn đạo nhái poster 2 phim Thái Lan Saranae siblor và 11 - 12 - 13 Scary holiday: Ghost is all around. Ảnh: Người Đưa Tin. Đạo diễn Vĩnh Thuyên chia sẻ trên Một Thế Giới, đối với tấm poster đầu tiên bị cho rằng đạo từ phim 11 - 12 - 13 Scary holiday: Ghost is all around, đây là ý tưởng do nhóm thiết kế đề xuất. Với cương vị người cầm trịch dự án phim, anh cảm thấy hình ảnh này chưa lột tả hết nội dung phim nên chỉ lựa chọn làm teaser poster. Phải đến tấm poster chính thức, Vĩnh Thuyên mới hài lòng bởi hình ảnh chiếc ô tô và vụ rượt đuổi đã thể hiện đúng tinh thần hài hành động của Lộ mặt. Bố cục của tấm poster này không quá mới lạ, từng được nhiều phim thể loại hài hành trình sử dụng chứ không riêng gì phim Saranae siblor. Ảnh: Một Thế Giới. Vĩnh Thuyên (phải) cũng phủ nhận nhái theo phim Lật mặt của Lý Hải. “Nếu anh Lý Hải thấy tên phim của tôi chẳng liên quan gì đến nội dung, lại ăn theo phim anh ấy thì chắc chắn sẽ không ủng hộ. Khi phim hoàn thành, chính Lý Hải cũng ngồi cùng tôi để duyệt bản phim cuối của Lộ mặt”, Người Đưa Tin dẫn lời Vĩnh thuyên. Ảnh: Dân Việt. Xem video: "Xôn xao việc Trấn Thành hành xử “kém” ở rạp chiếu phim"

