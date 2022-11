Phương Mỹ Chi và loạt ca sĩ dính ồn ào bản quyền

Mới đây, khi truy cập vào MV “Hẹn em kiếp sau” của Phương Mỹ Chi, khán giả nhận được thông báo video không có sẵn do khiếu nại bản quyền. MV này nằm trong chuỗi 5 MV thuộc dự án “Chi?” của giọng ca “Quê em mùa nước lũ”. Ảnh: FBNV Về sự cố bản quyền của MV “Hẹn em kiếp sau”, quản lý Phương Mỹ Chi nhanh chóng lên tiếng. Theo Zing, người này giải thích trước khi sản xuất series Chi khá lâu, ê-kíp liên hệ với Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) để tiến hành mua bản quyền. VCPMC có tiến hành cung cấp bản quyền cho 4/5 ca khúc trong dự án. Bài còn lại mua qua một đơn vị khác. Vậy nên ê-kíp yên tâm tiến hành sản xuất. Tuy nhiên vào ngày phát hành ca khúc, ê-kíp mới phát hiện ra đã có sai sót trong việc xin phép bản quyền. Ảnh: FBNV “VCPMC đã cung cấp quyền bài Hẹn em kiếp sau của Vũ Huy Hoàng và Ưng Đại Vệ thay vì của Lã. Lỗi ở khâu này đến từ tôi. Tôi đã không cẩn thận kiểm tra đường link và phần tác giả ca khúc. Ngay khi phát hiện sự cố, tôi lập tức liên hệ với VCPMC đề xuất họ cấp phép lại. Sau khi nhận được phản hồi ‘phòng cấp phép sẽ liên hệ lại’, tôi nghĩ mọi việc đã xong. Nhưng không ngờ chỉ vì sự chủ quan đó, mọi việc lại tiến triển theo chiều hướng tiêu cực như đã thấy”, quản lý của Phương Mỹ Chi chia sẻ. Bên cạnh đó, người này nói thêm, anh đã liên hệ với tác giả ca khúc để giải thích và xin lỗi. Phía Lã Thị Thùy Trang bỏ qua hiểu lầm đồng thời chấp nhận cho phía Phương Mỹ Chi thời gian để hoàn thành việc cấp phép từ VCPMC theo đúng quy trình. Ảnh: FBNV Trên Sài Gòn giải phóng online, Phương Mỹ Chi bày tỏ, cô vô cùng cảm thấy có lỗi và xin gửi lời xin lỗi chân thành đến tác giả của bài hát “Hẹn em kiếp sau” vì sai sót lần này, cũng như xin lỗi tất cả những người yêu quý bài hát, yêu quý Phương Mỹ Chi. “Đây sẽ là một bài học kinh nghiệm để Chi cẩn thận hơn trong các sản phẩm tiếp theo của mình”, cô nói. Ảnh: FBNV Trước MV “Hẹn em kiếp sau” của Phương Mỹ Chi, sản phẩm âm nhạc của một số ca sĩ Việt khác cũng gặp sự cố bản quyền. MV “Sống xa anh chẳng dễ dàng” của Bảo Anh là một trong số đó. Ảnh: Sở hữu trí tuệ và sáng tạo Theo Sở hữu trí tuệ và sáng tạo, MV của Bảo Anh có 2 đoạn nhạc nền được lấy từ hai bản hòa âm có tên Icarus và Glimmer Of Hope của Ivan Torrent. Sau khi nhận được cảnh báo từ YouTube cùng thông báo về số tiền phạt lên đến 10.000 Euro, phía Bảo Anh đã nhanh chóng gửi thư xin lỗi đến tác giả và nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc thiếu sót vì đã không kiểm tra kỹ lưỡng ngay từ đầu. Ảnh: Người đưa tin Trước động thái từ phía Bảo Anh, phía Ivan Torrent quyết định chỉ lấy tiền bản quyền của hai ca khúc trên với giá gần 100 triệu đồng. Ảnh: Người đưa tin Ngày 21/2/2021, MV “Chúng ta của hiện tại” của Sơn Tùng M-TP bị gỡ khỏi nền tảng Youtube. Theo thông báo từ phía Youtube, video không còn khả dụng do một producer nước ngoài tên GC khiếu nại về bản quyền. Giai điệu bài hát “Chúng ta của hiện tại” của Sơn Tùng M-TP được nhiều khán giả cho rằng giống video Bruno Mars Type Beat 'IS YOU MINE của GC. Ảnh: FBNV Chỉ 1 ngày sau lùm xùm, MV “Chúng ta của hiện tại” chính thức quay trở lại trên Youtube. Một số cư dân mạng đặt nghi vấn Sơn Tùng M-TP có lẽ tìm được tiếng nói chung với GC để giải quyết vấn đề bản quyền. Ảnh: FBNV MV “Chạm khẽ tim anh một chút thôi” của Noo Phước Thịnh từng bị gỡ vì sử dụng trái phép một đoạn nhạc trong “The way” của nhạc sĩ người Mỹ Zack Hemsey. Ảnh: Lao động Phía Noo Phước Thịnh nhận sai sót khi sử dụng đoạn nhạc ngắn cho phân đoạn chiếc xe hơi bốc cháy ở cuối MV mà chưa xin phép đơn vị giữ bản quyền. Vì vậy, khi phát hiện sự cố, ê-kíp chỉnh sửa MV và đăng lại. Tuy nhiên, có lẽ ngoài vi phạm bản quyền thì việc chưa làm triệt để khi để bản sao MV cũ vẫn được lưu trữ, chia sẻ và có thể truy cập từ nhiều địa chỉ trên mạng khiến Zack Hemsey khởi kiện Noo Phước Thịnh đòi công khai xin lỗi và bồi thường 850 triệu đồng. Ảnh: Lao động Khi bị kiện, Noo Phước Thịnh cho biết, sự việc được xử lý theo pháp luật. Nam ca sĩ khẳng định, anh không trốn tránh và luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm với những điều mình đã làm. Ngoài ra, Noo Phước Thịnh nhấn mạnh: “Tôi sẽ công khai tất cả mọi chuyện với báo chí, truyền thông và khán giả khi có kết quả cuối cùng". Đến nay, chưa có thông tin về kết quả vụ kiện này. Ảnh: Lao động MV “Ai rồi cũng khác” của Quang Hà từng phải gỡ khỏi Youtube vì bị nghi có đoạn dạo đầu giống bài “Day by day” của nhóm nhạc Hàn Quốc T-ara. Quang Hà đã gọi điện cho nhạc sĩ Phúc Trường và nhận được câu trả lời rằng sự giống nhau này là vô tình. Không chỉ gỡ MV, gửi lời xin lỗi đến khán giả, Quang Hà còn quyết định làm bản phối mới cho “Ai rồi cũng khác”. Ảnh: Tiền Phong Xem video "Phương Mỹ Chi chia sẻ áp lực khi là trụ cột kinh tế gia đình". Nguồn THVL

Mới đây, khi truy cập vào MV “Hẹn em kiếp sau” của Phương Mỹ Chi, khán giả nhận được thông báo video không có sẵn do khiếu nại bản quyền. MV này nằm trong chuỗi 5 MV thuộc dự án “Chi?” của giọng ca “Quê em mùa nước lũ”. Ảnh: FBNV Về sự cố bản quyền của MV “Hẹn em kiếp sau”, quản lý Phương Mỹ Chi nhanh chóng lên tiếng. Theo Zing, người này giải thích trước khi sản xuất series Chi khá lâu, ê-kíp liên hệ với Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) để tiến hành mua bản quyền. VCPMC có tiến hành cung cấp bản quyền cho 4/5 ca khúc trong dự án. Bài còn lại mua qua một đơn vị khác. Vậy nên ê-kíp yên tâm tiến hành sản xuất. Tuy nhiên vào ngày phát hành ca khúc, ê-kíp mới phát hiện ra đã có sai sót trong việc xin phép bản quyền. Ảnh: FBNV “VCPMC đã cung cấp quyền bài Hẹn em kiếp sau của Vũ Huy Hoàng và Ưng Đại Vệ thay vì của Lã. Lỗi ở khâu này đến từ tôi. Tôi đã không cẩn thận kiểm tra đường link và phần tác giả ca khúc. Ngay khi phát hiện sự cố, tôi lập tức liên hệ với VCPMC đề xuất họ cấp phép lại. Sau khi nhận được phản hồi ‘phòng cấp phép sẽ liên hệ lại’, tôi nghĩ mọi việc đã xong. Nhưng không ngờ chỉ vì sự chủ quan đó, mọi việc lại tiến triển theo chiều hướng tiêu cực như đã thấy”, quản lý của Phương Mỹ Chi chia sẻ. Bên cạnh đó, người này nói thêm, anh đã liên hệ với tác giả ca khúc để giải thích và xin lỗi. Phía Lã Thị Thùy Trang bỏ qua hiểu lầm đồng thời chấp nhận cho phía Phương Mỹ Chi thời gian để hoàn thành việc cấp phép từ VCPMC theo đúng quy trình. Ảnh: FBNV Trên Sài Gòn giải phóng online, Phương Mỹ Chi bày tỏ, cô vô cùng cảm thấy có lỗi và xin gửi lời xin lỗi chân thành đến tác giả của bài hát “Hẹn em kiếp sau” vì sai sót lần này, cũng như xin lỗi tất cả những người yêu quý bài hát, yêu quý Phương Mỹ Chi. “Đây sẽ là một bài học kinh nghiệm để Chi cẩn thận hơn trong các sản phẩm tiếp theo của mình”, cô nói. Ảnh: FBNV Trước MV “Hẹn em kiếp sau” của Phương Mỹ Chi, sản phẩm âm nhạc của một số ca sĩ Việt khác cũng gặp sự cố bản quyền. MV “Sống xa anh chẳng dễ dàng” của Bảo Anh là một trong số đó. Ảnh: Sở hữu trí tuệ và sáng tạo Theo Sở hữu trí tuệ và sáng tạo, MV của Bảo Anh có 2 đoạn nhạc nền được lấy từ hai bản hòa âm có tên Icarus và Glimmer Of Hope của Ivan Torrent. Sau khi nhận được cảnh báo từ YouTube cùng thông báo về số tiền phạt lên đến 10.000 Euro, phía Bảo Anh đã nhanh chóng gửi thư xin lỗi đến tác giả và nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc thiếu sót vì đã không kiểm tra kỹ lưỡng ngay từ đầu. Ảnh: Người đưa tin Trước động thái từ phía Bảo Anh, phía Ivan Torrent quyết định chỉ lấy tiền bản quyền của hai ca khúc trên với giá gần 100 triệu đồng. Ảnh: Người đưa tin Ngày 21/2/2021, MV “Chúng ta của hiện tại” của Sơn Tùng M-TP bị gỡ khỏi nền tảng Youtube. Theo thông báo từ phía Youtube, video không còn khả dụng do một producer nước ngoài tên GC khiếu nại về bản quyền . Giai điệu bài hát “Chúng ta của hiện tại” của Sơn Tùng M-TP được nhiều khán giả cho rằng giống video Bruno Mars Type Beat 'IS YOU MINE của GC. Ảnh: FBNV Chỉ 1 ngày sau lùm xùm, MV “Chúng ta của hiện tại” chính thức quay trở lại trên Youtube. Một số cư dân mạng đặt nghi vấn Sơn Tùng M-TP có lẽ tìm được tiếng nói chung với GC để giải quyết vấn đề bản quyền. Ảnh: FBNV MV “Chạm khẽ tim anh một chút thôi” của Noo Phước Thịnh từng bị gỡ vì sử dụng trái phép một đoạn nhạc trong “The way” của nhạc sĩ người Mỹ Zack Hemsey. Ảnh: Lao động Phía Noo Phước Thịnh nhận sai sót khi sử dụng đoạn nhạc ngắn cho phân đoạn chiếc xe hơi bốc cháy ở cuối MV mà chưa xin phép đơn vị giữ bản quyền. Vì vậy, khi phát hiện sự cố, ê-kíp chỉnh sửa MV và đăng lại. Tuy nhiên, có lẽ ngoài vi phạm bản quyền thì việc chưa làm triệt để khi để bản sao MV cũ vẫn được lưu trữ, chia sẻ và có thể truy cập từ nhiều địa chỉ trên mạng khiến Zack Hemsey khởi kiện Noo Phước Thịnh đòi công khai xin lỗi và bồi thường 850 triệu đồng. Ảnh: Lao động Khi bị kiện, Noo Phước Thịnh cho biết, sự việc được xử lý theo pháp luật. Nam ca sĩ khẳng định, anh không trốn tránh và luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm với những điều mình đã làm. Ngoài ra, Noo Phước Thịnh nhấn mạnh: “Tôi sẽ công khai tất cả mọi chuyện với báo chí, truyền thông và khán giả khi có kết quả cuối cùng". Đến nay, chưa có thông tin về kết quả vụ kiện này. Ảnh: Lao động MV “Ai rồi cũng khác” của Quang Hà từng phải gỡ khỏi Youtube vì bị nghi có đoạn dạo đầu giống bài “Day by day” của nhóm nhạc Hàn Quốc T-ara. Quang Hà đã gọi điện cho nhạc sĩ Phúc Trường và nhận được câu trả lời rằng sự giống nhau này là vô tình. Không chỉ gỡ MV, gửi lời xin lỗi đến khán giả, Quang Hà còn quyết định làm bản phối mới cho “Ai rồi cũng khác”. Ảnh: Tiền Phong Xem video "Phương Mỹ Chi chia sẻ áp lực khi là trụ cột kinh tế gia đình". Nguồn THVL