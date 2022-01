Phương Lê - Đặng Thu Thảo và loạt sao Việt từ bạn thành thù

Sau khi ly hôn, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo được Hoa hậu Phương Lê giúp đỡ về công việc. Ngoài ra, Phương Lê còn bênh vực Thu Thảo giữa lùm xùm hôn nhân. Tuy nhiên, mới đây, Phương Lê bất ngờ cho biết, cô đã “nghỉ chơi” với Thu Thảo. Phương Lê tố Thu Thảo không cố gắng trong công việc, đến khi quyết định nghỉ việc thì cách cư xử không biết trước sau. Ảnh: FB Phương Lê Trước lời tố này, Thu Thảo không lên tiếng nhưng chị gái của Thu Thảo - Đặng Thùy Trang viết tâm thư phân trần giúp nàng hậu. Thùy Trang cho biết, Thu Thảo nghỉ việc vì hai con sinh đôi nhớ mẹ hay ốm phải nhập viện, sức khỏe của bố mẹ Thu Thảo cũng giảm sút. Trên 2Sao, chị gái Thu Thảo cũng chia sẻ, nàng hậu sai khi chưa thẳng thắn tâm sự cùng Phương Lê. Ảnh: FB Phương Lê Mới nhất, Phương Lê tố Thu Thảo "nổ" về lương bổng trước khi nhận việc, lừa để được làm răng và mượn 5 triệu của một người. Thùy Trang một lần nữa lên tiếng bênh vực em gái. Cô cho biết, nàng hậu chưa từng mượn tiền ai, có thời gian làm được 100 triệu/1 tháng. Theo Thùy Trang, Phương Lê tự nguyện mời Thu Thảo làm răng. Ảnh: FB Phương Lê Trước Phương Lê - Thu Thảo, không ít đôi bạn sao Việt từ thân thiết bỗng quay lưng cạch mặt nhau. Minh Hằng và Travis Nguyễn được coi là cặp bài trùng, khi Travis Nguyễn hỗ trợ Minh Hằng về phong cách, cả hai còn là đôi bạn khá thân. Năm 2018, Minh Hằng bị Travis Nguyễn tố “thiếu tôn trọng ê-kíp, keo kiệt và vô ơn”. Ngay bộ trang phục tại buổi casting The Face bị chê xấu là do Minh Hằng tự ý đổi đồ. Ảnh: Lao động Minh Hằng giữ im lặng trước lời tố của Travis Nguyễn. Sau đó, cả hai không còn hợp tác. Ảnh: Zing Hồng Quế từng tố Andrea mượn 10 triệu "không thấy hồi âm" còn tỏ thái độ trốn tránh, không gặp mặt. Ngoài ra, Hồng Quế còn không ngại liệt kê hàng loạt tật xấu, sự "ba hoa" của Andrea để xây dựng hình ảnh đẹp trước công chúng. Ảnh: Vietnamnet Phía Andrea tuyên bố cạch mặt Hồng Quế. Tuy nhiên, vài năm sau, cả hai trở lại làm chị em thân thiết. Ảnh: Vietnamnet Andrea chia sẻ trên iOne năm 2020: "Chuyện ngày xưa là do còn quá trẻ nên hiểu lầm nhau. Gần đây thấy chị ấy đăng ảnh bé con rất đáng yêu nên tôi có vào nhắn tin hỏi thăm chị. Hai chị em lại chuyện trò bình thường như cũ. Lần này ra Hà Nội, tôi cũng hẹn chị đi cà phê”. Ảnh: Vietnamnet Mối quan hệ của Pha Lê và Dương Yến Ngọc bị rạn nứt nghiêm trọng từ năm 2014. Thời điểm đó, Dương Yến Ngọc tố người chồng thứ 2 của cô có mối quan hệ tình cảm với Pha Lê. Ảnh: Lao động Pha Lê khẳng định giữa cô và chồng của Dương Yến Ngọc chỉ là mối quan hệ bạn bè. Sau này, dù Dương Yến Ngọc lên tiếng xin lỗi, Pha Lê vẫn tuyên bố sẽ hận Dương Yến Ngọc cả đời. Ảnh: Lao động Nhiều đôi bạn sao Việt cũng từ thân thiết rồi bất ngờ xa cách như Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn, Hồ Ngọc Hà - Lệ Quyên, Kỳ Duyên - Jolie Nguyễn, Phạm Quỳnh Anh - Hoàng Thùy Linh, Hoàng Thùy Linh – Thủy Top, Jack - K-ICM. Ảnh: Zing, Vietnamnet, Gia đình Việt Nam Xem video "Đặng Thu Thảo mừng sinh nhật chồng ngày chưa ly hôn". Nguồn FBNV

