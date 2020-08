Phát ngôn gây sốc của Lệ Quyên về chuyện ngoại tình, kẻ thứ ba

Nữ ca sĩ Lệ Quyên kín tiếng về chuyện tình yêu. Năm 2011, cô lên xe hoa với ông chủ phòng trà Đức Huy. Trong 9 năm qua, cuộc hôn nhân của Lệ Quyên khá êm đềm. Tuy nhiên, mới đây, nhiều người tò mò mối quan hệ giữa vợ chồng Lệ Quyên khi nữ ca sĩ lộ ảnh thân thiết bên một chàng trai trẻ giữa nghi vấn hôn nhân rạn nứt. Trước đây, Lệ Quyên khá thẳng thắn chia sẻ về chuyện ngoại tình, người thứ ba. Nữ ca sĩ cho biết, khi còn trẻ, chỉ là yêu đương, cô luôn ưu tiên trải thảm đỏ cho người đàn ông ra đi bất cứ lúc nào nếu họ không xứng đáng. (Nguồn ảnh: FB) Trong khi đó, nếu chồng ngoại tình, Lệ Quyên không bao giờ tha thứ. “Nếu người đó là chồng tôi, tôi chỉ cho phép mình nhớ đến họ trong vòng 24 tiếng. Đến tiếng 25, sẵn sàng có người khác trong cuộc đời”, Lệ Quyên phát ngôn sốc trên Zing. (Nguồn ảnh: FB) Cách ghen của Lệ Quyên là không bao giờ tha thứ. “Khi bình yên nhất, tôi vẫn luôn tự nhủ, với một người bạn đã từng yêu thương, tôn trọng như vậy nhưng anh ta vẫn đủ tâm trí quan tâm chăm sóc người khác như từng làm với mình thì không có đủ tư cách gì để xin lời tha thứ”, cô nói. Đối với Lệ Quyên, khi một người đã không cần cô nữa thì cô không cần dằn vặt làm gì. “Khi người ta sẵn sàng làm mình buồn, làm mình tổn thương thì không chỉ trong bình yên hay giông bão. Nếu thật sự cần thì đã không bao giờ làm cho mình đau đớn”, nữ ca sĩ chia sẻ. Lệ Quyên cho rằng không cần níu kéo người đã thay lòng đổi dạ. “Khi người ta không còn yêu mình, sự níu kéo một cách mất lí trí chỉ làm mình kém cỏi. Lúc đó bạn nên cố gắng bước qua nỗi đau ấy càng nhanh càng tốt và giải phóng cho anh ấy”, cô cho hay. (Nguồn ảnh: FB) Lệ Quyên đã cảnh báo về tính ghen của cô ngay từ thời khắc mới quen ông xã Đức Huy. Về phần mình, nữ ca sĩ luôn giữ khoảng cách với người khác giới. “Tôi tạo được niềm tin với chồng, ngược lại tôi cũng muốn anh đối với tôi như thế”, cô chia sẻ. (Nguồn ảnh: FB) Lệ Quyên cũng có những phát ngôn về người thứ ba. Cô cho rằng dại nhất là làm người thứ ba. “Làm người thứ ba luôn thiệt thòi, dù đúng hay sai. Nhiều người nói “làm người thứ 3 bởi có lý do riêng”, chẳng có lý do gì cả... ...Nếu bạn còn trẻ, có thể đổ lỗi cho sự bồng bột, non nớt, dại khờ nhưng như thế đã là đáng trách. Khi trưởng thành, tự làm ra cho mình nhiều thứ nhưng vẫn rơi vào tình huống này một cách cố tình, là điều không thể tha thứ… ...Mọi người hay đổ lỗi cho tình yêu, vì yêu nên mù quáng. Nhưng họ có bao giờ đặt câu hỏi hàng vạn người ngoài kia không mù quáng, sao họ lại mắc phải? Đổ lỗi chỉ càng làm những người có nhận thức khó tha thứ cho bạn hơn mà thôi”, cô nói. Là khách mời chương trình Người ấy là ai, Lệ Quyên chia sẻ quan điểm về người thứ ba khi lắng nghe câu chuyện Tường Linh vô tình làm tiểu tam. Lệ Quyên cho hay: “Nhận ra sự thật phũ phàng mình là người thứ ba sẽ không dễ dàng chấp nhận từ bỏ bởi vì quá yêu... (Ảnh: Zing) ...Có những người sẽ lao theo và sai hoài. Linh còn rất trẻ và bản lĩnh để nhìn nhận điều đó. Kết cục của người thứ ba không bao giờ tốt đẹp. Tốt nhất là mình nên thận trọng từ phút ban đầu. Khi mình trao yêu thương cho ai đó thì mình phải tìm hiểu kỹ càng”. Mời quý độc giả xem video "Lệ Quyên khoe vẻ gợi cảm". Nguồn Facebook Lệ Quyên

