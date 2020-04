Phạm Quỳnh Anh hậu ly hôn: Nhan sắc thăng hạng, ngày càng giàu sang

Cuối tháng 10/2018, Phạm Quỳnh Anh chia tay chồng, ông bầu Quang Huy sau 16 năm gắn bó. Kết hôn với Quang Huy vào năm 2012, sinh hai con gái Tuệ Lâm và Tuệ An, Phạm Quỳnh Anh không còn hoạt động nghệ thuật nữa mà lui về làm hậu phương vững chắc, giúp chồng điều hành công ty quản lý. Sau ly hôn, Quỳnh Anh không than vãn, không kể lể, chỉ lặng lẽ trở lại với showbiz bằng những sản phẩm âm nhạc mới của mình. Bà mẹ hai con nhận được nhiều lời khen ngợi với màn trở lại khi sắc vóc, giọng hát của cô đều đạt độ chín. Nữ ca sĩ sinh năm 1984 trẻ trung, gợi cảm và xinh đẹp hơn so với khi ở phía sau hỗ trợ chồng. Nỗ lực của giọng ca "Người dưng ngược lối" đã được đền đáp khi cô ngày càng có nhiều người hâm mộ và đắt show hơn. Nhờ những nỗ lực mà nữ ca sĩ tự chủ về tài chính và không ngại chi tiền cho hai con gái yêu. Để tránh dịch COVID-19, Quỳnh Anh cho hai con gái tới nghỉ tại một khu nghỉ dưỡng 5 sao với giá phòng hơn chục triệu/đêm. Trước đó, vào giữa năm 2019, khi vừa ly hôn với Quang Huy, Quỳnh Anh đã bỏ tiền tậu một chiếc SUV hạng sang Mercedes-Benz GLC có giá gần 2 tỷ đồng. Mặc dù đang mùa dịch, không có show diễn, nhưng mới đây Phạm Quỳnh Anh vẫn mạnh tay mua nhà, một căn hộ chung cư tại TP.HCM. Mặc dù đã chia tay nhưng những dịp sinh nhật hai con, Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy vẫn gặp nhau để cùng tổ chức cho con. Tự chủ về kinh tế, an nhiên trong tâm hồn, sự nghiệp tỏa sáng, có lẽ vì thế mà Phạm Quỳnh Anh ngày càng thăng hạng nhan sắc. Hình ảnh Phạm Quỳnh Anh gợi cảm hút mắt. Nhìn Quỳnh Anh không ai nghĩ cô đã là mẹ của hai con gái và ngấp nghé tuổi 40. Vóc dáng tuyệt đẹp của Phạm Quỳnh Anh nhìn từ đằng trước lẫn đằng sau đều gây mê. Xem MV "Tất cả sẽ thay em" của Phạm Quỳnh Anh. Nguồn Youtube:

Cuối tháng 10/2018, Phạm Quỳnh Anh chia tay chồng, ông bầu Quang Huy sau 16 năm gắn bó. Kết hôn với Quang Huy vào năm 2012, sinh hai con gái Tuệ Lâm và Tuệ An, Phạm Quỳnh Anh không còn hoạt động nghệ thuật nữa mà lui về làm hậu phương vững chắc, giúp chồng điều hành công ty quản lý. Sau ly hôn, Quỳnh Anh không than vãn, không kể lể, chỉ lặng lẽ trở lại với showbiz bằng những sản phẩm âm nhạc mới của mình. Bà mẹ hai con nhận được nhiều lời khen ngợi với màn trở lại khi sắc vóc, giọng hát của cô đều đạt độ chín. Nữ ca sĩ sinh năm 1984 trẻ trung, gợi cảm và xinh đẹp hơn so với khi ở phía sau hỗ trợ chồng. Nỗ lực của giọng ca "Người dưng ngược lối" đã được đền đáp khi cô ngày càng có nhiều người hâm mộ và đắt show hơn. Nhờ những nỗ lực mà nữ ca sĩ tự chủ về tài chính và không ngại chi tiền cho hai con gái yêu. Để tránh dịch COVID-19, Quỳnh Anh cho hai con gái tới nghỉ tại một khu nghỉ dưỡng 5 sao với giá phòng hơn chục triệu/đêm. Trước đó, vào giữa năm 2019, khi vừa ly hôn với Quang Huy, Quỳnh Anh đã bỏ tiền tậu một chiếc SUV hạng sang Mercedes-Benz GLC có giá gần 2 tỷ đồng. Mặc dù đang mùa dịch, không có show diễn, nhưng mới đây Phạm Quỳnh Anh vẫn mạnh tay mua nhà, một căn hộ chung cư tại TP.HCM. Mặc dù đã chia tay nhưng những dịp sinh nhật hai con, Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy vẫn gặp nhau để cùng tổ chức cho con. Tự chủ về kinh tế, an nhiên trong tâm hồn, sự nghiệp tỏa sáng, có lẽ vì thế mà Phạm Quỳnh Anh ngày càng thăng hạng nhan sắc. Hình ảnh Phạm Quỳnh Anh gợi cảm hút mắt. Nhìn Quỳnh Anh không ai nghĩ cô đã là mẹ của hai con gái và ngấp nghé tuổi 40. Vóc dáng tuyệt đẹp của Phạm Quỳnh Anh nhìn từ đằng trước lẫn đằng sau đều gây mê. Xem MV "Tất cả sẽ thay em" của Phạm Quỳnh Anh. Nguồn Youtube: