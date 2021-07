Ở nhà tránh dịch, HH Giáng My cùng mẹ U80 vẫn đẹp “thần thái“

Hoa hậu Giáng My dành nhiều thời gian bên mẹ trong căn biệt thự trắng suốt thời gian TP HCM giãn cách vì COVID-19. Với cô, niềm hạnh phúc hiện tại là mỗi ngày được ở bên mẹ. Ở tuổi 50, Hoa hậu đền Hùng Giáng My sở hữu nhan sắc vượt thời gian. Trong khi đó, mẹ ruột của cô là nghệ sĩ Ánh Tuyết, dù đã bước sang tuổi 77 nhưng bà vẫn trẻ đẹp, quý phái đúng chuẩn "mẹ nào con nấy". Trong thời gian ở nhà tránh dịch, hai mẹ con Hoa hậu Giáng My tận hưởng thú vui tao nhã mỗi ngày. Mỹ nhân sinh năm 1971 cùng mẹ thưởng trà, đọc sách, làm vườn... "Buổi sáng nay lên vườn thấy vui ghê vì lại có mấy trái mướp sắp thu hoạch. Rau thì vẫn xanh rờn đủ dùng, và hoa vẫn tranh nhau khoe sắc. Hình như các em ấy cũng muốn làm cho chủ nhà mát tay luôn được vui vẻ hơn thì phải", Giáng My chia sẻ. Dù ở nhà nhưng Hoa hậu đền Hùng vẫn "lên đồ" sang trọng và quý phái, chăm chút dung nhan cho bản thân và mẹ mỗi ngày. Hai mẹ con nhà mỹ nhân 7X có cả một bộ sưu tập đồ đôi cùng nhiều phụ kiện như băng đô, mắt kính thời trang, hoa tai hay vòng cổ bắt mắt... Giáng My và mẹ diện đồ "tông xuyệt tông" nắm tay nhau "đi du lịch quanh nhà". Không gian căn biệt thự trắng rộng rãi, tiện nghi, sang trọng, trị giá hàng triệu USD của Giáng My khiến fan phải trầm trồ. Hai mẹ con diện đồ đỏ đô, hoạ tiết ấn tượng như phụ nữ phương Tây. Giáng My và mẹ có khi lại trở nên năng động và trẻ trung với áo thun gam màu nổi của bộ đôi thiết kế Vũ Ngọc & Son. Sau khi bố mất vào năm 2019, Hoa hậu Giáng My dồn sự quan tâm cho mẹ để bà bớt cô đơn cũng như bù đắp cho mẹ sau những năm tháng bà hy sinh vì gia đình. Xem video "Ấm lòng bữa cơm mùa dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn VTV4:

Hoa hậu Giáng My dành nhiều thời gian bên mẹ trong căn biệt thự trắng suốt thời gian TP HCM giãn cách vì COVID-19. Với cô, niềm hạnh phúc hiện tại là mỗi ngày được ở bên mẹ. Ở tuổi 50, Hoa hậu đền Hùng Giáng My sở hữu nhan sắc vượt thời gian. Trong khi đó, mẹ ruột của cô là nghệ sĩ Ánh Tuyết, dù đã bước sang tuổi 77 nhưng bà vẫn trẻ đẹp, quý phái đúng chuẩn "mẹ nào con nấy". Trong thời gian ở nhà tránh dịch, hai mẹ con Hoa hậu Giáng My tận hưởng thú vui tao nhã mỗi ngày. Mỹ nhân sinh năm 1971 cùng mẹ thưởng trà, đọc sách, làm vườn... "Buổi sáng nay lên vườn thấy vui ghê vì lại có mấy trái mướp sắp thu hoạch. Rau thì vẫn xanh rờn đủ dùng, và hoa vẫn tranh nhau khoe sắc. Hình như các em ấy cũng muốn làm cho chủ nhà mát tay luôn được vui vẻ hơn thì phải", Giáng My chia sẻ. Dù ở nhà nhưng Hoa hậu đền Hùng vẫn "lên đồ" sang trọng và quý phái, chăm chút dung nhan cho bản thân và mẹ mỗi ngày. Hai mẹ con nhà mỹ nhân 7X có cả một bộ sưu tập đồ đôi cùng nhiều phụ kiện như băng đô, mắt kính thời trang, hoa tai hay vòng cổ bắt mắt... Giáng My và mẹ diện đồ "tông xuyệt tông" nắm tay nhau "đi du lịch quanh nhà". Không gian căn biệt thự trắng rộng rãi, tiện nghi, sang trọng, trị giá hàng triệu USD của Giáng My khiến fan phải trầm trồ. Hai mẹ con diện đồ đỏ đô, hoạ tiết ấn tượng như phụ nữ phương Tây. Giáng My và mẹ có khi lại trở nên năng động và trẻ trung với áo thun gam màu nổi của bộ đôi thiết kế Vũ Ngọc & Son. Sau khi bố mất vào năm 2019, Hoa hậu Giáng My dồn sự quan tâm cho mẹ để bà bớt cô đơn cũng như bù đắp cho mẹ sau những năm tháng bà hy sinh vì gia đình. Xem video "Ấm lòng bữa cơm mùa dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn VTV4: