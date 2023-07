NSND Minh Hằng và loạt sao Việt bị cướp

Việc NSND Minh Hằng bị cướp giật dây chuyền đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Trên Dân Trí, nữ nghệ sĩ cho biết, chiều ngày 16/7, khi đang cùng một người bạn đi mua đồ trên phố Đê La Thành (Hà Nội), cô bị một người đàn ông lạ mặt giật sợi dây chuyền rồi chạy mất. Ảnh: Vietnamnet. Sợi dây chuyền của nghệ sĩ Minh Hằng trị giá 100 triệu đồng. Sau khi sự việc xảy ra, nữ diễn viên đã báo công an. Ảnh: FBNV. Trước NSND Minh Hằng, không ít nghệ sĩ cũng gặp sự cố bị cướp giật. Năm 2015, diễn viên Lan Phương chia sẻ trên trang cá nhân, trước khi mở cửa lên xe, cô bị cướp giật mất túi xách. Ảnh: FBNV. Vì không kịp buông túi xách, Lan Phương bị kéo lê trên đường, khiến chân trái bị xây xát. Nữ diễn viên chia sẻ, đây không phải lần đầu tiên cô gặp cướp. Hai lần trước, Lan Phương bị giật túi xách nhưng may mắn không bị mất. Ảnh: FBNV. Năm 2014, khi đang lái xe máy, Mâu Thủy bị cướp túi xách và ngã đập đầu xuống đường. Cô được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, phải một ngày sau mới tỉnh. Còn kẻ cướp bị bắt giữ không lâu sau sự việc. Ảnh: Gia Đình và Xã Hội. Năm 2015, khi đang quay phim trên đường phố, diễn viên Kim Tuyến bị kẻ cướp giật túi xách. Nhờ có máy quay, cô ghi lại được chân dung của những kẻ này. Ảnh: FBNV. Năm 2017, khi vừa bước xuống xe, nữ ca sĩ Pha Lê bị một người đàn ông điều khiển xe gắn máy phi tới, giật mất hai túi xách. Bên trong túi xách bị giật có 60 triệu đồng tiền mặt, một hộ chiếu và các giấy tờ quan trọng. Ảnh: Dân Việt. Sau khi trình báo lên trụ sở công an, Pha Lê livestream năn nỉ kẻ giật túi xách cho cô xin lại giấy tờ, hộ chiếu để cô đi Mỹ. Sau đó, vụ việc khiến Pha Lê phải hủy show ở Mỹ. Ảnh: Người Lao Động. Năm 2016, khi đợi đón xe về sau một chương trình, ca sĩ Tố Ny bị cướp túi xách. Cô bị kéo lê một đoạn. Do chiếc túi khá nặng cộng thêm phản ứng nhanh của Tố Ny, nữ ca sĩ giành lại được túi xách. Sau khi gặp nạn, nữ ca sĩ phải hủy một show. Ảnh: Dân Việt. Năm 2015, Trà Ngọc Hằng chia sẻ, cô từng bị cướp khi bắt taxi đi về. Cụ thể, khi taxi đi đến một nơi vắng vẻ gã tài xế bất ngờ uy hiếp đòi Trà Ngọc Hằng nộp tiền. Lúc đó, do quá sợ hãi không còn nhớ bản thân từng học võ, Trà Ngọc Hằng đã móc hết tiền đưa cho tài xế để được thoát thân. Ảnh: FBNV. Xem trailer phim "Trở về giữa yêu thương". Nguồn TVAd

