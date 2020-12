Nổi đình đám một thời, Xuân Mai – Xuân Nghi giờ ra sao?

Xuân Mai là một trong những ca sĩ nhí nổi tiếng nhất Vbiz vào những năm 90. Là con gái của ca sĩ Tuấn Cảnh, ngay từ lúc 2 tuổi cô bé Xuân Mai đã được nhiều người biết tới với video “Con cò bé bé”. Năm lên 9 tuổi, khi bố mẹ chia tay, Xuân Mai sang Mỹ định cư cùng mẹ. Sang Mỹ cô bé dành nhiều thời gian để học hơn hát. Năm 2015, ở tuổi 20 Xuân Mai kết hôn và sinh con đầu lòng. Để mưu sinh, sao nhí một thời phải đi phụ việc ở tiệm phở, làm việc trong một cửa hàng điện thoại. Sau khi sinh con đầu lòng, Xuân Mai tham gia bộ phim “Cali mùa hoa vàng” (ảnh). Xuân Mai sinh liền một mạch 3 nhóc tì trong ba năm liên tiếp. Mặc dù vất vả kiếm sống và chăm con nhưng gia đình nhỏ của cô rất hạnh phúc. Sau khi Xuân Mai sang Mỹ định cư, Xuân Nghi bắt đầu nổi tiếng dù cũng ca hát từ lúc mới lên 3. Năm 2010, ở tuổi 16, Xuân Nghi sang Mỹ du học và tốt nghiệp ngành Music Industry tại Trường Đại học Nam California (University of Southern California). Xuân Nghi là một trong những sinh viên xuất sắc của trường Đại học Nam California và sau khi tốt nghiệp cô làm việc cho một công ty tổ chức biểu diễn ở Mỹ. Đến năm 2019, Xuân Nghi quyết định quay trở về Việt Nam tiếp tục sự nghiệp ca hát. Với mong muốn được làm nhạc, chơi nhạc đúng nghĩa và trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, trở về Việt Nam, Xuân Nghi đi học lại thanh nhạc, vũ đạo để bắt kịp xu hướng trong nước. Khi về Việt Nam, nữ ca sĩ sinh năm 1994 từ chối vài lời mời đóng phim để tập trung hoàn toàn cho âm nhạc. Nữ ca sĩ cho biết sắp tới cô sẽ thực hiện sản phẩm âm nhạc cho Trà My Idol, Châu Nhi The Voice. “Ở Việt Nam tôi sống trong căn nhà của mình, không bị áp lực tích cóp tiền mua nhà. Chưa có show diễn, tôi vẫn có ba mẹ giúp để có tiền tiêu xài”, Xuân Nghi chia sẻ. Xuân Nghi hiện có bạn trai bên Mỹ. Cả hai quen nhau khi cô sang Mỹ du học và đã gắn bó với nhau 7 năm. Xuân Nghi và Xuân Mai từng dính tin đồn mâu thuẫn, nhưng chính Xuân Nghi cho biết khi cả hai gặp lại nhau ở Mỹ, họ vẫn giữ tình bạn khá tốt và luôn ủng hộ nhau. Xem MV mới của Xuân Nghi. Nguồn Youtube/ Xuân Nghi

