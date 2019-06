Nhật Kim Anh: 3 lần định tự tử vì tình, hôn nhân ngắn ngủi

Mới đây, nữ ca sĩ Nhật Kim Anh gây xôn xao khi đổi phần mô tả thông tin trên trang cá nhân thành độc thân, khiến người hâm mộ đặt câu hỏi cô đã ly hôn. Người đại diện truyền thông của Nhật Kim Anh đã xác nhận về việc cô đã ly hôn với chồng sau 5 năm chung sống. Nhật Kim Anh có tên thật là Phan Kim Huê, sinh năm 1985 và là một nữ ca sĩ, diễn viên. Cô từng có một tuổi thơ gặp nhiều sóng gió và phải làm nhiều công việc khác nhau trước khi trở nên nổi tiếng. Có thời gian nữ ca sĩ phải làm người giúp việc. Tuổi thơ khốn khó chưa là gì so với tình trường của Nhật Kim Anh. Mối tình đầu tiên của cô kéo dài ba năm, câu chuyện tình dang dở này đã ám ảnh nữ ca sĩ và đi vào những tác phẩm âm nhạc trong 2 album của cô. Theo nữ ca sĩ, người tình đầu tiên là một chàng trai rất biết cách quan tâm tới người khác, là chỗ dựa cho cô khi sống một mình trên đất Sài thành. Nhưng sự phản bội của anh đã khiến cô sụp đổ hoàn toàn. Chia tay tình đầu trong ức nghẹn, Kim Anh muốn tìm đến cái chết để giải thoát khi hai lần cô có ý định nhảy sông tự tử không thành vì bị phát hiện. Lần thứ ba, cô tự nhốt mình trong phòng và lấy dao lam cắt tay nhưng may mắn người giúp việc đã phát hiện kịp thời và đưa đi bệnh viện. Sau đó, cô đã tỉnh ngộ và nhận ra rằng tự hành hạ bản thân vì một người đàn ông tồi tệ là không đáng. Sau tình đầu dang dở, Nhật Kim Anh được cho là có tình cảm với nam diễn viên Thiên Bảo khi cả hai cùng nhau tham gia 1 bộ phim. Trong một bài phỏng vấn vào năm 2009, cô từng tiết lộ người yêu mình là một diễn viên, tên tuổi không thuộc hàng nổi tiếng trong làng giải trí. Bà xã của Thiên Bảo cũng lên tiếng trước truyền thông để giãi bày tâm sự và cảm thấy rất đau khổ khi đọc được bài báo nói về chuyện tình của chồng và Nhật Kim Anh. Tuy nhiên, Nhật Kim Anh phủ nhận, cô nói mình và Thiên Bảo chỉ là bạn bè thân thiết hơn 3 năm. Hôn nhân gia đình của Thiên Bảo tan vỡ, Nhật Kim Anh cũng là người đã an ủi anh và cho rằng làm nghệ thuật phải chấp nhận những sóng gió mà nó mang tới.Đường tình duyên của Nhật Kim Anh vô cùng trắc trở khi cô tiếp tục bị bạn trai sống tại Mỹ phản bội sau 3 năm yêu nhau. Tuy nhiên lần đổ vỡ này khiến cô mạnh mẽ hơn khi đã lặng lẽ ra đi và không làm ầm ĩ mọi chuyện. Trước câu hỏi nếu cô lưu diễn ở Mỹ, người đó tìm đến tận nơi để cầu xin tha thứ thì liệu cô có sẵn sàng mở lòng, Nhật Kim Anh cho rằng đó là điều không thể. Nhật Kim Anh từng chia sẻ: "Tôi không cần người đó phải giàu có, đại gia. Nhưng anh ấy phải biết làm ăn để lo lắng cho gia đình. Một người đàn ông có trách nhiệm thì sẽ làm cho người phụ nữ của mình được hạnh phúc". Trải qua nhiều đau khổ trong đường tình Nhật Kim Anh đã chọn cho mình một bến đỗ khi lên xe hoa năm 2014 với ông xã Bửu Lộc, một nhân viên ngân hàng đang làm việc ở Cần Thơ. Đám cưới của đôi uyên ương có sự chúc phúc từ gia đình cùng nhiều đồng nghiệp thân thiết của Kim Anh trong showbiz. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô cảm nhận được sự quan tâm chân thành của ông xã. "Những người là con trai một, lại còn trẻ, được nuông chiều thì thường có thói quen ỷ lại, tuy nhiên, anh rất độc lập, làm được mọi việc", Nhật Kim Anh thổ lộ. Đến tháng 9/2015, cặp đôi hạnh phúc khi chào đón con trai đầu lòng Bửu Long, tên gọi ở là Putin. Từ khi làm mẹ, Nhật Kim Anh ít tham gia hoạt động nghệ thuật dành thời gian chăm sóc con và phát triển công việc kinh doanh. Cuối năm 2017, có thông tin Nhật Kim Anh đã ly hôn vì một thời gian dài, cô không nhắc đến ông xã hay chia sẻ bất cứ hình ảnh nào về chồng trên trang cá nhân hay tại những sự kiện. Nhật Kim Anh đã lên tiếng phủ nhận. Cô cho biết: "Do công việc bận rộn và trang cá nhân của tôi chủ yếu để bán hàng và trao đổi với khán giả, khách hàng". Chồng Kim Anh chủ yếu sống và làm việc ở Cần Thơ trong khi cô chủ yếu hoạt động tại TP.HCM. Tuy nhiên mới đây, thông tin cô đã chính thức ly hôn sau 5 năm được xác nhận khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Xem video "Nhật Kim Anh hát ca khúc Trả lại anh". Nguồn Youtube:

Mới đây, nữ ca sĩ Nhật Kim Anh gây xôn xao khi đổi phần mô tả thông tin trên trang cá nhân thành độc thân, khiến người hâm mộ đặt câu hỏi cô đã ly hôn. Người đại diện truyền thông của Nhật Kim Anh đã xác nhận về việc cô đã ly hôn với chồng sau 5 năm chung sống. Nhật Kim Anh có tên thật là Phan Kim Huê, sinh năm 1985 và là một nữ ca sĩ, diễn viên. Cô từng có một tuổi thơ gặp nhiều sóng gió và phải làm nhiều công việc khác nhau trước khi trở nên nổi tiếng. Có thời gian nữ ca sĩ phải làm người giúp việc. Tuổi thơ khốn khó chưa là gì so với tình trường của Nhật Kim Anh. Mối tình đầu tiên của cô kéo dài ba năm, câu chuyện tình dang dở này đã ám ảnh nữ ca sĩ và đi vào những tác phẩm âm nhạc trong 2 album của cô. Theo nữ ca sĩ, người tình đầu tiên là một chàng trai rất biết cách quan tâm tới người khác, là chỗ dựa cho cô khi sống một mình trên đất Sài thành. Nhưng sự phản bội của anh đã khiến cô sụp đổ hoàn toàn. Chia tay tình đầu trong ức nghẹn, Kim Anh muốn tìm đến cái chết để giải thoát khi hai lần cô có ý định nhảy sông tự tử không thành vì bị phát hiện. Lần thứ ba, cô tự nhốt mình trong phòng và lấy dao lam cắt tay nhưng may mắn người giúp việc đã phát hiện kịp thời và đưa đi bệnh viện. Sau đó, cô đã tỉnh ngộ và nhận ra rằng tự hành hạ bản thân vì một người đàn ông tồi tệ là không đáng. Sau tình đầu dang dở, Nhật Kim Anh được cho là có tình cảm với nam diễn viên Thiên Bảo khi cả hai cùng nhau tham gia 1 bộ phim. Trong một bài phỏng vấn vào năm 2009, cô từng tiết lộ người yêu mình là một diễn viên, tên tuổi không thuộc hàng nổi tiếng trong làng giải trí. Bà xã của Thiên Bảo cũng lên tiếng trước truyền thông để giãi bày tâm sự và cảm thấy rất đau khổ khi đọc được bài báo nói về chuyện tình của chồng và Nhật Kim Anh. Tuy nhiên, Nhật Kim Anh phủ nhận, cô nói mình và Thiên Bảo chỉ là bạn bè thân thiết hơn 3 năm. Hôn nhân gia đình của Thiên Bảo tan vỡ, Nhật Kim Anh cũng là người đã an ủi anh và cho rằng làm nghệ thuật phải chấp nhận những sóng gió mà nó mang tới. Đường tình duyên của Nhật Kim Anh vô cùng trắc trở khi cô tiếp tục bị bạn trai sống tại Mỹ phản bội sau 3 năm yêu nhau. Tuy nhiên lần đổ vỡ này khiến cô mạnh mẽ hơn khi đã lặng lẽ ra đi và không làm ầm ĩ mọi chuyện. Trước câu hỏi nếu cô lưu diễn ở Mỹ, người đó tìm đến tận nơi để cầu xin tha thứ thì liệu cô có sẵn sàng mở lòng, Nhật Kim Anh cho rằng đó là điều không thể. Nhật Kim Anh từng chia sẻ: "Tôi không cần người đó phải giàu có, đại gia. Nhưng anh ấy phải biết làm ăn để lo lắng cho gia đình. Một người đàn ông có trách nhiệm thì sẽ làm cho người phụ nữ của mình được hạnh phúc". Trải qua nhiều đau khổ trong đường tình Nhật Kim Anh đã chọn cho mình một bến đỗ khi lên xe hoa năm 2014 với ông xã Bửu Lộc, một nhân viên ngân hàng đang làm việc ở Cần Thơ. Đám cưới của đôi uyên ương có sự chúc phúc từ gia đình cùng nhiều đồng nghiệp thân thiết của Kim Anh trong showbiz. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô cảm nhận được sự quan tâm chân thành của ông xã. "Những người là con trai một, lại còn trẻ, được nuông chiều thì thường có thói quen ỷ lại, tuy nhiên, anh rất độc lập, làm được mọi việc", Nhật Kim Anh thổ lộ. Đến tháng 9/2015, cặp đôi hạnh phúc khi chào đón con trai đầu lòng Bửu Long, tên gọi ở là Putin. Từ khi làm mẹ, Nhật Kim Anh ít tham gia hoạt động nghệ thuật dành thời gian chăm sóc con và phát triển công việc kinh doanh. Cuối năm 2017, có thông tin Nhật Kim Anh đã ly hôn vì một thời gian dài, cô không nhắc đến ông xã hay chia sẻ bất cứ hình ảnh nào về chồng trên trang cá nhân hay tại những sự kiện. Nhật Kim Anh đã lên tiếng phủ nhận. Cô cho biết: "Do công việc bận rộn và trang cá nhân của tôi chủ yếu để bán hàng và trao đổi với khán giả, khách hàng". Chồng Kim Anh chủ yếu sống và làm việc ở Cần Thơ trong khi cô chủ yếu hoạt động tại TP.HCM. Tuy nhiên mới đây, thông tin cô đã chính thức ly hôn sau 5 năm được xác nhận khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Xem video "Nhật Kim Anh hát ca khúc Trả lại anh". Nguồn Youtube: