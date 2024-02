Nhan sắc xuống dốc của Ngọc Trinh từ khi vướng vòng lao lý

Tháng 10/2023, người mẫu Ngọc Trinh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Công An TP HCM. Theo Tiền Phong, kết quả điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác định, người mẫu Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 nhưng ngày 6/10/2023, người này cùng với Đông tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô biển số 59A3-115.88 (hiệu BMW, dung tích xi lanh 999cm3) lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15 Khu Công nghệ cao (phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe…, cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: Công An TP HCM.Hình ảnh Ngọc Trinh khi bị bắt tạm giam. Ảnh: Công An TP HCM. Tháng 1/2024, Công An Nhân Dân Online đưa tin, văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ban hành kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố bị can Ngọc Trinh. Ảnh: Công An Nhân Dân Online. Ngọc Trinh lộ diện sau thời gian bị tạm giam. Ảnh chụp màn hình. Chân dài gốc Trà Vinh để mặt mộc, trông tiều tụy. Cô bày tỏ sự ăn năn: “Tôi hy vọng là mọi người sẽ luôn tuân thủ quy định của Luật Giao thông và đừng bao giờ học tập và bắt chước những hành động sai trái của tôi đã làm như vừa qua. Tôi cũng hy vọng là sẽ nhận được sự khoan hồng của luật pháp Việt Nam”. Ảnh: Công An Nhân Dân Online. Ngày 2/2, Ngọc Trinh được dẫn giải đến tòa. Ảnh: Giao Thông. Cô mặc áo sơ mi trắng đơn giản. Ảnh: Znews. Ngọc Trinh trông gầy hơn so với lúc bị tạm giam. Ảnh: Znews. Ngọc Trinh cố tỏ ra bình tĩnh. Ảnh: Giao Thông. Nữ người mẫu đeo khẩu trang từ trên xe áp giải đến phòng xử án. Ảnh: Giao Thông. Ngọc Trinh tháo khẩu trang, để lộ gương mặt mộc. Ảnh: Znews. Trước khi bị bắt, Ngọc Trinh gắn liền với hình ảnh lộng lẫy. Ảnh: Vietnamnet. Ngoài tội Gây rối trật tự công cộng giống Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông (36 tuổi) còn bị truy tố về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Ảnh: Znews. Xem video: “Bóc” bộ sưu tập xế sang từng qua tay Ngọc Trinh trước khi bị bắt.

Tháng 10/2023, người mẫu Ngọc Trinh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Công An TP HCM. Theo Tiền Phong, kết quả điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác định, người mẫu Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 nhưng ngày 6/10/2023, người này cùng với Đông tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô biển số 59A3-115.88 (hiệu BMW, dung tích xi lanh 999cm3) lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15 Khu Công nghệ cao (phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe…, cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: Công An TP HCM. Hình ảnh Ngọc Trinh khi bị bắt tạm giam. Ảnh: Công An TP HCM. Tháng 1/2024, Công An Nhân Dân Online đưa tin, văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ban hành kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố bị can Ngọc Trinh. Ảnh: Công An Nhân Dân Online. Ngọc Trinh lộ diện sau thời gian bị tạm giam. Ảnh chụp màn hình. Chân dài gốc Trà Vinh để mặt mộc, trông tiều tụy. Cô bày tỏ sự ăn năn: “Tôi hy vọng là mọi người sẽ luôn tuân thủ quy định của Luật Giao thông và đừng bao giờ học tập và bắt chước những hành động sai trái của tôi đã làm như vừa qua. Tôi cũng hy vọng là sẽ nhận được sự khoan hồng của luật pháp Việt Nam”. Ảnh: Công An Nhân Dân Online. Ngày 2/2, Ngọc Trinh được dẫn giải đến tòa. Ảnh: Giao Thông. Cô mặc áo sơ mi trắng đơn giản. Ảnh: Znews. Ngọc Trinh trông gầy hơn so với lúc bị tạm giam. Ảnh: Znews. Ngọc Trinh cố tỏ ra bình tĩnh. Ảnh: Giao Thông. Nữ người mẫu đeo khẩu trang từ trên xe áp giải đến phòng xử án. Ảnh: Giao Thông. Ngọc Trinh tháo khẩu trang, để lộ gương mặt mộc. Ảnh: Znews. Trước khi bị bắt, Ngọc Trinh gắn liền với hình ảnh lộng lẫy. Ảnh: Vietnamnet. Ngoài tội Gây rối trật tự công cộng giống Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông (36 tuổi) còn bị truy tố về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Ảnh: Znews. Xem video: “Bóc” bộ sưu tập xế sang từng qua tay Ngọc Trinh trước khi bị bắt.