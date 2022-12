Nhan sắc top 3 Người đẹp biển của Hoa hậu Việt Nam 2022

Phần thi Best In Swimsuit thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 vừa diễn ra tại Đồng Nai. Top 3 Người đẹp biển gồm Trần Thị Bé Quyên, Phan Phương Oanh và Trịnh Thùy Linh. Bé Quyên chinh phục ban giám khảo bởi vẻ đẹp trong sáng và body gợi cảm “hết nước chấm”. Phan Phương Oanh có phần thể hiện vô cùng nóng bỏng và không kém phần khỏe khoắn trong đêm thi. Trịnh Thuỳ Linh cũng được đánh giá cao cho vị trí cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Trong đêm thi Best In Swimsuit, top 3 Người đẹp thời trang và Người đẹp thể thao cũng chính thức lộ diện. Top 3 Người đẹp thể thao gồm Nguyễn Phương Anh (trong ảnh), Nguyễn Lê Ngọc Hằng và Huỳnh Thị Thanh Thủy. Nguyễn Lê Ngọc Hằng sở hữu gương mặt tươi tắn cùng thân hình săn chắc không chút mỡ thừa. Trước đó, trong phần thi Người đẹp thể thao, cô gây ấn tượng bởi màn plank kéo dài 7 phút. Huỳnh Thị Thanh Thủy mang lại năng lượng tích cực với nhan sắc tươi tắn, rạng rỡ. Sau phần trình diễn với bộ sưu tập thời trang của NTK Lê Thanh Hòa, kết quả của top 3 Người đẹp thời trang cũng lộ diện. Top 3 Người đẹp Thời trang bao gồm Phan Thị Sen, Trần Lê Mai Chi (trong ảnh) và Hồ Thị Yến Nhi. Trong hành trình của Hoa hậu Việt Nam 2022, đây là những thí sinh nổi bật với nhan sắc và hình thể đẹp. Bên cạnh đó, cả ba cô gái cũng đều có lối catwalk, trình diễn thu hút. Đó là yếu tố giúp họ được gọi tên vào top 3 Người đẹp thời trang. Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 23/12. Đương kim Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm. Xem video "Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam". Nguồn VTV NEWS

