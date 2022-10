Những thí sinh có khuôn mặt ưa nhìn nhất Hoa hậu Việt Nam 2022

Trong số thí sinh nổi bật của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 có Phạm Thu Anh, cao 1m68, sinh năm 2003 tại Bắc Kạn, là sinh viên Học viện Ngân hàng. Thu Anh từng giành Quán quân tại cuộc thi The Face IB 2022. Trần Tuyết Mai, cao 1m70, sinh năm 2002 tại Hải Phòng, là sinh viên trường Đại học Ngoại thương. Tuyết Mai từng đạt giải Á hậu 1 Du lịch Việt Nam Toàn Cầu 2021. Phạm Giáng My cao 1m71, sinh năm 2004 tại Ninh Bình, là sinh viên Đại học Văn Hóa. Giáng My là Người đẹp Hoa Lư 2022. Cô cũng ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022. Nguyễn Phương Anh cao 1m70, sinh năm 2002 tại Hà Nội, hiện đang học tại Đại học RMIT. Nguyễn Thúy Trà cao 1m67, sinh năm 2002 tại Nghệ An, là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc Dân. Bùi Thị Phương Loan, sinh năm 2002 tại Hải Dương, là sinh viên Trường Đại học Văn Hóa TPHCM (Khoa Du Lịch). Từng đoạt giải Á Khôi 1 - Khoa Du lịch - Trường Đại học Văn hóa TPHCM. Huỳnh Thị Thanh Thuỷ cao 1m76, sinh năm 2002 tại Đà Nẵng, là sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Thanh Thủy là Hoa khôi Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng năm 2021, Á khôi 1 cuộc thi Học sinh-sinh viên thanh lịch thành phố Đà Nẵng năm 2021. Đinh Khánh Hoà cao 1m73, sinh năm 2003 tại Ninh Bình, là sinh viên Đại học RMIT. Bùi Thị Thu Hà cao 1m65, sinh năm 2000 tại Hà Nội, là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nguyễn Thị Thu Ngân cao 1m73, sinh năm 2003 tại Cà Mau, là sinh viên Đại học Nam Cần Thơ. Thu Ngân là Hoa khôi đại học Nam Cần Thơ 2022.Xem video "Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam". Nguồn VTV NEWS

Trong số thí sinh nổi bật của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 có Phạm Thu Anh, cao 1m68, sinh năm 2003 tại Bắc Kạn, là sinh viên Học viện Ngân hàng. Thu Anh từng giành Quán quân tại cuộc thi The Face IB 2022. Trần Tuyết Mai, cao 1m70, sinh năm 2002 tại Hải Phòng, là sinh viên trường Đại học Ngoại thương. Tuyết Mai từng đạt giải Á hậu 1 Du lịch Việt Nam Toàn Cầu 2021. Phạm Giáng My cao 1m71, sinh năm 2004 tại Ninh Bình, là sinh viên Đại học Văn Hóa. Giáng My là Người đẹp Hoa Lư 2022. Cô cũng ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022. Nguyễn Phương Anh cao 1m70, sinh năm 2002 tại Hà Nội, hiện đang học tại Đại học RMIT. Nguyễn Thúy Trà cao 1m67, sinh năm 2002 tại Nghệ An, là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc Dân. Bùi Thị Phương Loan, sinh năm 2002 tại Hải Dương, là sinh viên Trường Đại học Văn Hóa TPHCM (Khoa Du Lịch). Từng đoạt giải Á Khôi 1 - Khoa Du lịch - Trường Đại học Văn hóa TPHCM. Huỳnh Thị Thanh Thuỷ cao 1m76, sinh năm 2002 tại Đà Nẵng, là sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Thanh Thủy là Hoa khôi Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng năm 2021, Á khôi 1 cuộc thi Học sinh-sinh viên thanh lịch thành phố Đà Nẵng năm 2021. Đinh Khánh Hoà cao 1m73, sinh năm 2003 tại Ninh Bình, là sinh viên Đại học RMIT. Bùi Thị Thu Hà cao 1m65, sinh năm 2000 tại Hà Nội, là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nguyễn Thị Thu Ngân cao 1m73, sinh năm 2003 tại Cà Mau, là sinh viên Đại học Nam Cần Thơ. Thu Ngân là Hoa khôi đại học Nam Cần Thơ 2022. Xem video "Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam". Nguồn VTV NEWS