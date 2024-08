Nhan sắc ngoài đời của “nàng Dất” được Vân Dung “chấm” cho con trai

Ngoài cặp nam nữ chính Chải - Pu trong phim "Đi giữa trời rực rỡ" gây ấn tượng, một nhân vật cũng nổi bật không kém là nhân vật phản diện Dất do nữ diễn viên Quỳnh Châu (hay còn gọi là Mota Nguyễn) đảm nhận. Ảnh: FB Mota Nguyễn Trong phim, Dất nhiều lần bị Chải khước từ tình cảm, khiến mối quan hệ của cả hai có phần gay gắt. Ảnh: FB Mota Nguyễn Ngoài đời, diễn viên Quỳnh Châu lại có mối quan hệ vô cùng thân thiết với mẹ ruột của "Chải" Long Vũ - nghệ sĩ Vân Dung. Họ thường xuyên tương tác bình luận qua lại trên mạng xã hội Facebook. Ảnh: FB Mota Nguyễn Thậm chí, nghệ sĩ Vân Dung còn nhiệt tình "đẩy thuyền" cho Quỳnh Châu và con trai mình là Long Vũ, xưng hô mẹ chồng - con dâu gần gũi. Ảnh: FB Mota NguyễnNữ diễn viên Quỳnh Châu ngoài đời sở hữu ngoại hình vô cùng thu hút. Cô nàng sở hữu chiều cao lý tưởng, vóc dáng cân đối và gương mặt khả ái. Ảnh: FB Mota Nguyễn Trên trang cá nhân, Quỳnh Châu thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường với phong cách trẻ trung, năng động. Ảnh: FB Mota Nguyễn Những bức ảnh này nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận từ phía người hâm mộ. Ảnh: FB Mota Nguyễn Với vẻ ngoài xinh đẹp, đôi mắt to tròn cùng nụ cười rạng rỡ, cô nàng đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của người xem. Ảnh: FB Mota Nguyễn Sự kết hợp giữa tài năng và nhan sắc đã giúp Quỳnh Châu nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Ảnh: FB Mota Nguyễn Được biết, Quỳnh Châu tên thật là Nguyễn Quỳnh Châu, sinh năm 1998 tại Hà Nội. Trước khi vào vai Dất, cô tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và làm việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Ảnh: FB Mota Nguyễn Hiện Quỳnh Châu đang là diễn viên tự do. Ảnh: FB Mota Nguyễn Ngắm nhìn những hình ảnh đời thường của Quỳnh Châu, nhiều khán giả không ngớt lời khen ngợi. Ảnh: FB Mota NguyễnXem trailer phim "Đi giữa trời rực rỡ". Nguồn VFC

