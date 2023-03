Nhan sắc Lâm Vỹ Dạ thay đổi thế nào mà bị nghi dao kéo

Thời gian gần đây, Lâm Vỹ Dạ xuất hiện với diện mạo trẻ trung và xinh đẹp hơn trước khiến nhiều người nghi ngờ cô "dao kéo". Không chỉ khuôn mặt cả body của nữ diễn viên "Nhà có 5 nàng tiên" thon gọn thấy rõ. Nhan sắc nữ diễn viên hài nhận được nhiều lời khen từ bạn bè và khán giả vì các đường nét trên khuôn mặt hài hòa thanh tú hơn. Nhiều người ngạc nhiên khi bà mẹ hai con thăng hạng nhan sắc trông thấy. Cô trẻ ra rất nhiều so với cách đây không lâu. Thời gian gần đây, Lâm Vỹ Dạ chú ý tới việc giữ dáng hơn trước. Trước đây, nữ diễn viên 1989 thường bị đồng nghiệp trêu đùa vì già hơn so với các nữ diễn viên cùng lứa. Thế nên màn "lột xác" này của Vỹ Dạ khiến ai cũng ngạc nhiên và nhận cơn mưa lời khen. Hình ảnh Lâm Vỹ Dạ năm 2010 khi chưa kết hôn. Cùng năm đó cô lên xe hoa với nam diễn viên Hứa Minh Đạt. Sau khi sinh hai con trai, Lâm Vỹ Dạ phát tướng nên trông cô luôn già hơn so với tuổi. Hình ảnh Lâm Vỹ Dạ cách đây 1 năm khi chưa có màn "lột xác".Lâm Vỹ Dạ bên chồng, Hứa Minh Đạt và hai con trai. Xem video: "Hứa Minh Đạt gọi điện xin Lâm Vỹ Dạ 20 triệu bị mắng té tát". Nguồn Vie Network

