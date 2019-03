Nhã Phương muốn sinh nhiều con, khoe hôn nhân hạnh phúc

Bộ phim ngắn “Infill & fullset” do Nhã Phương sản xuất và đóng chính vừa giành 2 giải thưởng tại Liên hoan phim ngắn quốc tế Oxford 2019. Ảnh: Zing Xuất hiện tại sự kiện công bố tin vui về phim ngắn của mình, nữ diễn viên sinh năm 1990 khoe vẻ gợi cảm với set trang phục vest để lộ nội y. Ảnh: Zing Sau 8 tháng làm đám cưới, Nhã Phương lần đầu tâm sự về cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Trường Giang. Ảnh: Ngôi sao Nữ diễn viên tâm sự ông xã rất đảm đang, chăm sóc vợ rất kỹ như thường chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ, thậm chí mỗi ngày một thực đơn. Ảnh: Khám phá Nhã Phương cũng cho biết, cô được nhà chồng yêu thương nên cảm thấy rất may mắn. Ảnh: Dân Việt Nữ diễn viên cũng chia sẻ những thay đổi của bản thân sau khi lập gia đình. Ảnh: Người lao động Nhã Phương cho biết, cô hiện tại bớt mơ mộng để tập trung vào cuộc sống hiện tại nhiều hơn. Ảnh: Zing Bà xã của Trường Giang còn tiết lộ mong muốn sinh nhiều con để cho vui cửa vui nhà. Ảnh: Vietnamnet Mặc dù khoe cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng Nhã Phương khéo né tránh về tin đồn sinh con rộ lên vào tháng 1/2019. Ảnh: Ngôi sao Nữ diễn viên tâm sự cô là người ít chia sẻ chuyện đời tư, khi có chuyện gì chắc chắn rồi cô mới dám công bố với mọi người. Ảnh: Người lao động Về chuyện sinh con, Nhã Phương cho biết đến một thời điểm thích hợp, cô sẽ lên tiếng. Ảnh: Dân Việt Sau khi kết hôn, sự nghiệp lẫn tình duyên của Nhã Phương đều viên mãn khiến nhiều người ghen tỵ. Ảnh: Thời đại plus Xem video "Trường Giang - Nhã Phương ở Thái Lan". Nguồn Youtube/vtc

Bộ phim ngắn “Infill & fullset” do Nhã Phương sản xuất và đóng chính vừa giành 2 giải thưởng tại Liên hoan phim ngắn quốc tế Oxford 2019. Ảnh: Zing Xuất hiện tại sự kiện công bố tin vui về phim ngắn của mình, nữ diễn viên sinh năm 1990 khoe vẻ gợi cảm với set trang phục vest để lộ nội y. Ảnh: Zing Sau 8 tháng làm đám cưới, Nhã Phương lần đầu tâm sự về cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Trường Giang. Ảnh: Ngôi sao Nữ diễn viên tâm sự ông xã rất đảm đang, chăm sóc vợ rất kỹ như thường chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ, thậm chí mỗi ngày một thực đơn. Ảnh: Khám phá Nhã Phương cũng cho biết, cô được nhà chồng yêu thương nên cảm thấy rất may mắn. Ảnh: Dân Việt Nữ diễn viên cũng chia sẻ những thay đổi của bản thân sau khi lập gia đình. Ảnh: Người lao động Nhã Phương cho biết, cô hiện tại bớt mơ mộng để tập trung vào cuộc sống hiện tại nhiều hơn. Ảnh: Zing Bà xã của Trường Giang còn tiết lộ mong muốn sinh nhiều con để cho vui cửa vui nhà. Ảnh: Vietnamnet Mặc dù khoe cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng Nhã Phương khéo né tránh về tin đồn sinh con rộ lên vào tháng 1/2019. Ảnh: Ngôi sao Nữ diễn viên tâm sự cô là người ít chia sẻ chuyện đời tư, khi có chuyện gì chắc chắn rồi cô mới dám công bố với mọi người. Ảnh: Người lao động Về chuyện sinh con, Nhã Phương cho biết đến một thời điểm thích hợp, cô sẽ lên tiếng. Ảnh: Dân Việt Sau khi kết hôn, sự nghiệp lẫn tình duyên của Nhã Phương đều viên mãn khiến nhiều người ghen tỵ. Ảnh: Thời đại plus Xem video "Trường Giang - Nhã Phương ở Thái Lan". Nguồn Youtube/vtc