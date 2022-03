Ngượng ngùng mỹ nhân Việt diện váy xẻ cao, gặp sự cố hớ hênh

Tại một buổi ra mắt phim năm 2019, siêu mẫu Hà Anh diện váy khoét ngực, xẻ hông cao. Trang phục cut out táo bạo khiến fan của Hà Anh “thót tim” vì chỉ một chút sơ sẩy Hà Anh có thể bị hớ hênh. Ảnh: Vietnamnet Không may, mỹ nhân Việt này bị lộ vùng nhạy cảm ở một số góc chụp. Ảnh: Zing Trước sự cố hớ hênh, Hà Anh cho biết, cô có quần liền để "phòng hộ" nên không xảy ra sự cố đáng tiếc về váy áo. Ảnh: Vietnamnet Á hậu Thúy Vân cũng từng là mỹ nhân Việt gặp sự cố hớ hênh vì diện váy xẻ cao táo bạo. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Thúy Vân bị hớ hênh khi xoay người chụp hình không khéo léo. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2018, Lê Âu Ngân Anh mất điểm vì hớ hênh nội y do váy xẻ tà quá cao. Ảnh: Dân Việt Diện chiếc váy xẻ tà cao chính giữa phía mặt tiền, Hoa hậu Tiểu Vy rơi vào tình trạng hớ hênh khi ngồi thiếu tinh tế. Ảnh: Dân Việt Vì mạnh tay hất tà váy, siêu mẫu Võ Hoàng Yến vô tình hớ hênh vòng 3. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Phút hớ hênh một thời của Ngô Thanh Vân do chọn váy xẻ quá cao và chụp góc nghiêng. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Xem video "Huy Trần - tình trẻ của Ngô Thanh Vân nấu ăn". Nguồn Huy Trần/Youtube

