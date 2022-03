Choáng váng chuyện mỹ nhân Việt bị bạo hành, có người “thân tàn ma dại”

Bảo Anh là một trong những mỹ nhân Việt bị nửa kia bạo hành. Trong cuộc phỏng vấn với Zing mới đây, nữ ca sĩ cho biết, bạn trai cũ từng muốn cô sinh con nhưng Bảo Anh từ chối vì vẫn muốn phát triển sự nghiệp. Từ chối sinh con, Bảo Anh bị bạn trai cũ chỉ trích rằng: "Cô là người không hướng về gia đình, nên sau này không ai lấy cô đâu. Vì cô không thể cho họ điều họ mong muốn, đó là đứa con". Câu nói khiến nữ ca sĩ đau khổ, ám ảnh thời gian dài. Châu Bùi cũng là mỹ nhân Việt bị bạo hành tinh thần. Mới đây, trong một chương trình, cô cho biết: “Ngày xưa, bạn trai cũ đối xử với tôi theo kiểu: “Anh là con trai nên anh có quyền chửi em”. Lúc đó tôi còn nhỏ nên tưởng thế là được, tôi nhìn mọi người xung quanh mình cũng bị như vậy… …Anh ấy làm tôi vui vẻ nên tôi chấp nhận những giây phút anh cọc tính, chửi mình. Tôi sợ và lúc nào cũng tìm một lý do để chấp nhận chuyện đó. Ai cũng biết mình không lựa chọn bị bạn trai bạo hành nhưng khi đang ở trong mối quan hệ, mình không nhìn ra được. Người yêu đánh mình thì mình chấp nhận vì thấy anh ấy được xả stress”. Diễn viên Kiều Trinh thậm chí bị nửa kia bạo hành đến “thân tàn ma dại”. Kiều Trinh từng chia sẻ, suốt 3-4 năm, cô chịu đựng không biết bao nhiêu trận đòn roi từ người chồng thứ hai. Cho đến khi bị bạo hành đến chấn thương sọ não, phải vào viện khâu 10 mũi, Kiều Trinh mới ôm con thoát thân. Từng có thời gian, Kiều Trinh bị người chồng cũ thứ hai quấy nhiễu cuộc sống khiến cô rơi vào trầm cảm, cộng với di chứng của lần trước nên cô có những lúc mất trí nhớ, điên dại đập đầu vào tường, phá đồ đạc. Năm 2021, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo bóc phốt chồng cũ ngoại tình, đánh vợ. Theo nàng hoa hậu, cô còn bị chồng cũ và nhân tình tra tấn tinh thần từ lúc mang bầu đến khi ly hôn. Trước lời tố của Thu Thảo, doanh nhân Phúc Thành phủ nhận. Năm 2021, Hoàng Yến bị chồng cũ Cao Thắng đấm chảy máu mũi, dùng dao đe dọa tại một quán ăn. Nữ diễn viên nhờ pháp luật can thiệp. Ngoài ra, Hoàng Yến không ngại công khai góc khuất hôn nhân với chồng cũ như bị chồng cũ bạo hành nhiều lần. Ảnh: Vietnamnet Hoài An kết hôn lần đầu nhưng chia tay vài năm sau khi vợ chồng cô có một cậu con trai. Nữ diễn viên từng ám ảnh vì người chồng cũ vũ phu. “Không ai tin là sau 6 năm ly hôn, khi anh ấy đến nhà mà còn đánh tôi nữa. Lần đánh này làm tôi thức tỉnh, mọi tình cảm còn sót lại dành cho chồng cũ tan biến hết, không còn chút vấn vương. Tôi đâu có lỗi để phải bị đối xử như vậy?”, nữ diễn viên phim “Người đẹp Tây Đô” cho hay. Xem video "Diễn viên Hoài An ở hậu trường đóng phim". Nguồn FBNV

