Ngưỡng mộ tổ ấm bên con chung, con riêng của Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương

Theo Vietnamnet, cuối năm 2011, Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương gặp và biết nhau khi cùng đi ăn với một nhóm bạn. Thời gian đó, cả hai có cơ hội tham gia chung 1 MV của một người bạn. Khi đi quay chung, Kim Cương giữ khoảng cách với Ưng Hoàng Phúc vì nghĩ anh là một người đào hoa nên không muốn tiến tới, hơn nữa cô từng qua một lần đò và có một cậu con trai. Tuy nhiên, trước sự tấn công khá mạnh mẽ và thường xuyên của Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương nhận lời yêu nam ca sĩ. Năm 2014, cặp đôi quyết định công khai chuyện tình cảm với công chúng. Kim Cương không chỉ là người yêu mà còn là người quản lý của Ưng Hoàng Phúc. Đến năm 2015, đôi uyên ương quyết định đăng ký kết hôn. Ưng Hoàng Phúc hài hước tâm sự Kim Cương là chuyên gia trang điểm, làm tóc, chuẩn bị trang phục, thư ký, biên tập, bạn tập gym chung kiêm vợ và quan trọng là không tốn tiền trả lương. Ưng Hoàng Phúc rất yêu thương con riêng của vợ. "Anh bạn Will này ba nuôi từ năm 4 tuổi, bây giờ bạn được 11 tuổi rồi, ấy chà mới đó mà 8 năm ư, cao gần bằng ba luôn rồi kìa", nam ca sĩ tâm sự về bé Will. Cuối năm 2018, Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương tổ chức đám cưới hoành tráng. Trước khi tổ chức đám cưới, Kim Cương hạ sinh một bé trai cho Ưng Hoàng Phúc. Sau hôn lễ, bà xã của Ưng Hoàng Phúc mang thai con gái. Con gái của Ưng Hoàng Phúc cất tiếng khóc chào đời vào tháng 9/2019, tên Nguyễn Ngọc Minh Hà, nặng 3,2 kg. Bé Minh Hà được hai anh trai cưng nựng. Ưng Hoàng Phúc tiếp tục giúp vợ chăm sóc con khi bé Minh Hà chào đời. Mỗi khi có việc phải ra ngoài, Kim Cương rất an tâm giao con cho Ưng Hoàng Phúc vì anh khéo chăm con. "Riêng mảng chăm con thì mình hoàn toàn an tâm về ba Phúc, ngoài việc bé ti mẹ, phần còn lại mỗi khi bú dặm ban đêm ba tự lo hết. Đúng câu mọi người dành cho ba là “ông bố bỉm sữa”, Kim Cương cho hay. Mời quý độc giả xem video "Ưng Hoàng Phúc cầu hôn Kim Cương". Nguồn VTC

