“Người mẫu cao nhất Việt Nam” Hồng Xuân giờ ra sao?

Năm 2015, Lương Thị Hồng Xuân tham gia cuộc thi Vietnam’s Next Top Model. Nhờ chiều cao 1m90, cô gây chú ý. Khi lọt vào top 14 gương mặt xuất sắc nhất, Hồng Xuân đối mặt với làn sóng dư luận bởi cô bị nhiều khán giả xem như là một yếu tố để PR cho chương trình. Ảnh: FBNV Trước những phản ứng trái chiều, Hồng Xuân chia sẻ: “Có nhiều ý kiến cho rằng tôi sẽ khó trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Tôi nghĩ đó chỉ là khó chứ không phải không thể nếu như vượt qua được điều đó và khẳng định mình. Bằng những nỗ lực và quyết tâm, tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy những gì họ nghĩ hôm nay hoàn toàn sai”. Để thể hiện nỗ lực và quyết tâm của mình, Hồng Xuân chăm chỉ tập luyện catwalk, trau dồi khả năng diễn xuất, cũng như tích cực ăn uống khi sở hữu thân hình “cò hương” quá mức. Ảnh: Vietnam’s Next Top Model Trong chung kết Vietnam’s Next Top Model 2015, Hồng Xuân giành ngôi vị á quân. Ảnh: FBNV 1 năm sau khi rời Vietnam’s Next Top Model, Hồng Xuân vắng bóng trong các sự kiện bởi cô dành thời gian để thay đổi diện mạo. Chân dài sinh năm 1996 nhấn mí, độn cằm, nâng mũi, thay răng. Năm 2017 Hồng Xuân tham gia Vietnam's Next Top Model mùa All Stars nhưng bị loại ở tập 5. Ảnh: Vietnam's Next Top Model Sau khi rời nhà chung, Hồng Xuân vướng tin đồn tát Nguyễn Hợp, sau đó bị Nguyễn Hợp đánh trả dẫn đến gãy mũi. Giữa ồn ào, Hồng Xuân khẳng định mũi của cô không gãy, nhưng bị tổn thương nghiêm trọng. Chân dài phủ nhận thông tin cho rằng cô "hóng hớt muốn lên sóng truyền hình" nên tham gia đánh Nguyễn Hợp. Còn về lý do mũi bị tổn thương, Hồng Xuân giữ kín. Ảnh: Zing Phía bà Trang Lê - giám đốc sản xuất, tổng đạo diễn của Vietnam's Next Top Model cho biết, bà đứng ra giải quyết mâu thuẫn trong ngôi nhà chung, Hồng Xuân vẫn có mặt ở đó với một chiếc mũi lành lặn. Ảnh: Zing Người mẫu Hồng Xuân từng bắt buộc phải rời sàn catwalk vì tăng cân quá đà. Ngoài ra, việc uống thuốc điều trị bệnh khớp khiến cơ thể tích nước, cô bị thừa cân so với tiêu chuẩn của người mẫu. Sau đó, chân dài chăm chỉ tập luyện và hạn chế ăn uống nên đã giảm cân thành công. Ảnh: FBNV Vài năm qua, người mẫu cao nhất Việt Nam làm việc ở một công ty truyền thông, tham gia các game show. Cô ít xuất hiện trên các sàn diễn. Ảnh: FBNV Mới đây, Hồng Xuân hoàn thành ca phẫu thuật thay van tim. Ảnh: FBNV Mời quý độc giả xem video "Hồng Xuân tham gia gameshow". Nguồn Đông Tây Promotion

