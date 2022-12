Cao 1m91, Hồng Xuân “dìm hàng” sao nam thê thảm

Đăng bức ảnh chụp cùng Huỳnh Lập sau khi hoàn thành xong buổi shooting cuối năm hợp tác với đàn anh, Hồng Xuân khiến nam diễn viên hài trở nên vô cùng nhỏ bé. Ảnh: FB Anh Phạm. Trước đó, trong bức ảnh chụp tại một sự kiện, mỹ nhân "siêu cao khổng lồ" cũng khiến hai sao nam là Lý Hải và Quách Ngọc Tuyên bị "dìm hàng chiều cao" thê thảm. Tham gia chương trình "Siêu sao ẩm thực", nghệ sĩ Bạch Long - anh trai của NSƯT Thành Lộc còn phải đứng lên ghế để hỗ trợ Hồng Xuân trong phần thi thử thách. Trong bức ảnh "dìm hàng" MC Trấn Thành, nữ người mẫu hài hước từng chia sẻ: "Em cũng không cố ý đi giày cao đâu, tại lỡ cao rồi!". Hồng Xuân gây chú ý kể từ khi tham gia cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2015 và đoạt giải á quân. Chân dài ngày càng "lên hương" về nhan sắc sau quá trình gần như “đập đi làm lại”. Ảnh: Vietnam’s Next Top Model. Á quân Vietnam’s Next Top Model 2015 sở hữu chiều cao 1m91 được thừa hưởng gen từ gia đình. Đăng ảnh chụp cùng mẹ và em trai, "nữ người mẫu cao nhất Việt Nam" cho biết sẽ cố gắng chăm chỉ kiếm tiền để đưa mẹ đi du lịch nhiều nơi hơn và gọi cả nhà là gia đình “siêu to khổng lồ". Thời điểm em trai 18 tuổi cách đây 2 năm, Hồng Xuân tiết lộ cậu đã cao đến 1m95. Cao là một lợi thế, nhưng cũng khiến chân dài sinh năm 1996 không ít lần rơi vào tình huống "dở khóc dở cười". Hoạt động nghệ thuật nhiều năm nhưng Hồng Xuân khá tín tiếng trong chuyện tình cảm. Chiều cao cũng là một trở ngại với cô trong việc tìm kiếm bạn trai.Xem video "Hồng Xuân tham gia gameshow". Nguồn Youtube

Đăng bức ảnh chụp cùng Huỳnh Lập sau khi hoàn thành xong buổi shooting cuối năm hợp tác với đàn anh, Hồng Xuân khiến nam diễn viên hài trở nên vô cùng nhỏ bé. Ảnh: FB Anh Phạm. Trước đó, trong bức ảnh chụp tại một sự kiện, mỹ nhân "siêu cao khổng lồ" cũng khiến hai sao nam là Lý Hải và Quách Ngọc Tuyên bị "dìm hàng chiều cao" thê thảm. Tham gia chương trình "Siêu sao ẩm thực", nghệ sĩ Bạch Long - anh trai của NSƯT Thành Lộc còn phải đứng lên ghế để hỗ trợ Hồng Xuân trong phần thi thử thách. Trong bức ảnh "dìm hàng" MC Trấn Thành, nữ người mẫu hài hước từng chia sẻ: "Em cũng không cố ý đi giày cao đâu, tại lỡ cao rồi!". Hồng Xuân gây chú ý kể từ khi tham gia cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2015 và đoạt giải á quân. Chân dài ngày càng "lên hương" về nhan sắc sau quá trình gần như “đập đi làm lại”. Ảnh: Vietnam’s Next Top Model. Á quân Vietnam’s Next Top Model 2015 sở hữu chiều cao 1m91 được thừa hưởng gen từ gia đình. Đăng ảnh chụp cùng mẹ và em trai, " nữ người mẫu cao nhất Việt Nam " cho biết sẽ cố gắng chăm chỉ kiếm tiền để đưa mẹ đi du lịch nhiều nơi hơn và gọi cả nhà là gia đình “siêu to khổng lồ". Thời điểm em trai 18 tuổi cách đây 2 năm, Hồng Xuân tiết lộ cậu đã cao đến 1m95. Cao là một lợi thế, nhưng cũng khiến chân dài sinh năm 1996 không ít lần rơi vào tình huống "dở khóc dở cười". Hoạt động nghệ thuật nhiều năm nhưng Hồng Xuân khá tín tiếng trong chuyện tình cảm. Chiều cao cũng là một trở ngại với cô trong việc tìm kiếm bạn trai. Xem video "Hồng Xuân tham gia gameshow". Nguồn Youtube