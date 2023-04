Hoài An “Người đẹp Tây Đô” đắt show quảng cáo, đời thường thế nào?

Gần đây, Hoài An xuất hiện dày đặc trong các quảng cáo. Trong cuộc phỏng vấn với Dân Trí, cô cho biết, cô nhận được nhiều lời mời quảng cáo. “Người ta đưa ra "miếng mồi" rất béo bở, giá nào cũng trả”, Hoài An cho hay. Dù Hoài An đắt show quảng cáo nhưng cô có nguyên tắc riêng. “Ví dụ, khi được mời quảng cáo sữa trị tiểu đường, tôi chắc chắn không nhận, bởi tôi không bị tiểu đường, không thể kiểm chứng. Có khi những người bạn thân thiết nhờ tôi quảng cáo, tôi cũng yêu cầu được trải nghiệm, có hiệu quả và thật sự chất lượng tôi mới nhận. Còn giấy tờ của sản phẩm thì hiển nhiên phải có”, nữ diễn viên chia sẻ. Nữ diễn viên phim “Người đẹp Tây Đô” còn làm người mẫu quảng cáo cho chính công ty của mình. Bên cạnh công việc kinh doanh, Hoài An vẫn đóng phim. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 1995. Hoài An tâm sự trên Vietnamnet, dù chuyên đóng vai phụ nhưng cô vẫn mãn nguyện vì luôn làm việc hết mình. Do thời gian dài thể hiện vai bi khiến mắt của Hoài An bị khô, ảnh hưởng đến tuyến lệ và giác mạc. Vài năm trở lại đây, cô hạn chế đóng vai bi, chuyển sang đóng vai hài, cá tính để bảo vệ mắt vừa giúp bản thân đổi mới hình ảnh. Nhiều năm qua, Hoài An làm mẹ đơn thân. Cao Sơn – con trai của nữ diễn viên đã ngoài 20 tuổi. Hoài An cho biết, con trai ít nói, trầm tính nhưng rất hiểu chuyện và yêu thương mẹ. Cách đây ít ngày, nhân dịp sinh nhật con trai, Hoài An khoe quý tử đã đi làm nên tự lo cho bản thân. Hoài An được nhiều người khen ngợi trẻ đẹp hơn rất nhiều so với tuổi 49. Hoài An thường kết hợp chân váy ngắn, quần jean với áo phông, áo sơ mi. Ngoài ra, cô sử dụng phụ kiện mũ, kính, giày thể thao để trông trẻ trung hơn. Về bí quyết giữ gìn sắc vóc, Hoài An cho biết, cô ăn uống không kiêng khem nhưng hạn chế dầu mỡ, đồng thời suy nghĩ tích cực, giữ tinh thần lạc quan. Hoài An thường xuyên đi du lịch. Nữ diễn viên đi du lịch Hàn Quốc cách đây ít ngày. Xem video: "Diễn viên Hoài An ở hậu trường đóng phim". Nguồn FBNV

