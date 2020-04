Ngọc Trinh lúc tăng cân không phanh, lúc lại gầy trơ xương

Mới đây, Ngọc Trinh khiến fan lo lắng vì đăng ảnh mặc nội y, để lộ thân hình gầy gò, trơ cả xương sườn. Người hâm mộ đồng lòng khuyên Ngọc Trinh không nên tiếp tục giảm cân. Cách đây không lâu, nữ người mẫu gốc Trà Vinh để lộ đôi chân khá gầy guộc. Qua ảnh chụp lén, Ngọc Trinh gầy đến mức trơ cả xương ngực, cánh tay khẳng khiu. Ảnh: Dân Việt Ngọc Trinh thừa nhận cô bị giảm cân nhưng sẽ không đánh mất 3 vòng trứ danh. Ngọc Trinh từng có lúc tăng cân quá đà. Ảnh: Vietnamnet Chân dài gốc Trà Vinh cho biết, việc ăn uống cùng với vấn đề tuổi tác khiến vóc dáng của cô trở nên khó kiểm soát. Ảnh: Vietnamnet Năm 2017, Ngọc Trinh thừa nhận đánh mất vòng eo 56 trứ danh. Ảnh: Vietnamnet Vòng 2 của Ngọc Trinh lên tới 59cm thậm chí tới 61cm khi ăn no. Ngay sau đó, cô quyết tâm lên kế hoạch giảm cân. Ảnh: Vietnamnet Khi tăng cân, Ngọc Trinh để lộ gương mặt mũm mĩm, bắp tay to. Ảnh: Đất Việt Ngọc Trinh khó che giấu việc tăng cân do thích diện váy ôm sát, hai dây. Ảnh: Đất Việt Một số cư dân mạng cho rằng Ngọc Trinh đã qua thời đỉnh cao nhan sắc. Ảnh: Khám phá "Nữ hoàng nội y" vốn chú trọng vẻ bề ngoài nên ít người nghĩ rằng có những lúc cô tăng cân, có mỡ thừa. Ảnh: Khám pháVóc dáng của Ngọc Trinh từng hoàn hảo khiến nhiều người phát mê. Mời quý độc giả xem video "Ngọc Trinh đập hộp khoe hàng hiệu". Nguồn Youtube nhân vật

