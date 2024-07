Ngọc Trinh cưng chiều con gái nuôi như báu vật

Người mẫu Ngọc Trinh đang sống trong biệt thự cùng con gái nuôi - bé He. Chân dài gốc Trà Vinh tự tay chăm sóc con gái nuôi dù có người giúp việc. Ngọc Trinh cho biết, vì thương anh trai gà trống nuôi 5 con nên cô quyết định để bé He về sống cùng. Nữ người mẫu luôn kiên nhẫn, dịu dàng với con. Không chỉ chăm sóc, Ngọc Trinh còn dành nhiều thời gian chơi với bé He. Nữ người mẫu cùng con gái tập làm gốm. Ngọc Trinh cho rằng để con nghe lời và thương mình, cô phải cùng chơi, cùng học với con. Ngọc Trinh cùng con gái chơi các môn thể thao. Nữ người mẫu cùng bé He tập yoga. Ngọc Trinh thường xuyên đưa con đi nghỉ dưỡng. Bé He khá giống Ngọc Trinh từ đôi môi chúm chím đến gương mặt tròn.Ngọc Trinh muốn có con trai bởi cô quá yêu thương bé He. Nhờ tự tay chăm sóc bé He, Ngọc Trinh cũng hiểu được sự vất vả của các bà mẹ. Xem video: "Ngọc Trinh trữ đông trứng, hé lộ thời gian sinh con đầu lòng"

