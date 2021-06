Ngọc Quyên dạo phố cùng con trai, chiếm spotlight vì quá đẹp

Trên trang cá nhân của mình, Ngọc Quyên vừa đăng tải loạt ảnh đưa con trai 5 tuổi lớn phổng phao đi dạo chơi ở đường phố của nước Mỹ. Cựu người mẫu gửi lời nhắn nhủ tới con trai: "Gửi con trai của mẹ! Nhanh quá, con cao quá rồi và giờ thì đi đâu cũng đi với mẹ. Năm nay con vào Lớp mẫu giáo rồi, thời gian qua nhanh quá! Từ ngày mẹ có con mẹ mới hiểu và cám ơn ông trời ban con cho mẹ. Con đến làm mẹ lớn hơn, trách nhiệm hơn và biết sắp xếp cuộc sống hơn...". "... Trước đây mẹ ham chơi và thường mắc lỗi, không cẩn thận và không trách nhiệm về thời gian, hay ngủ nướng vì mẹ được bà ngoại chăm như tiểu thư từ nhỏ con ạ. Nhưng từ ngày có con mẹ không còn gặp bạn mẹ nữa và may bạn mẹ ai cũng hiểu. Mẹ sắp xếp thời gian tốt hơn, tuy mẹ ngủ ít đi nhưng mẹ lại có tính trách nhiệm và biết sắp xếp hơn. Vì thế công việc của mẹ cũng tốt hơn mỗi ngày. Mẹ lo tương lai hơn và quan trọng mẹ học được tính kiên nhẫn và không nóng vội mà tính đó ai trẻ cũng có". "Nhờ có con mẹ hiểu và thương bà ngoại hơn. Mẹ bớt cứng đầu hơn rất nhiều. Cám ơn con và ai đó làm khó mẹ, trước mẹ giận họ lắm nhưng nhờ những cái khó đó mẹ hoàn hảo hơn, trách nhiệm và hoàn thiện những kỹ năng bắt buộc mẹ phải có nếu mẹ muốn bay xa hơn", Ngọc Quyên gửi lời yêu thương đến con. Dù bận con cái lẫn công việc nhưng mỹ nhân sinh năm 1988 vẫn đẹp lên mỗi ngày. Ngọc Quyên chia sẻ: "Người ta nói có con bạn sẽ không được làm đẹp. Con em thì cứ mỗi lần mẹ trang điểm mặc đồ đẹp là “mommy your are beautiful" (mẹ xinh đẹp - PV) nghe có động lực ghê luôn!". Xuất hiện khác lạ trong màu tóc mới, diện set đồ đen gợi cảm, bà mẹ đơn thân 8X khiến ai nấy đều xuýt xoa vì nhan sắc ngày càng xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm hút mắt. Tâm sự về cuộc sống làm mẹ đơn thân trên đất Mỹ, Ngọc Quyên bày tỏ: "Ai nói mẹ đơn thân khổ đâu, vừa tự do vừa hạnh phúc". Sau 3 năm ly hôn chồng Việt kiều, con trai là động lực để Ngọc Quyên sống tích cực, hoàn thiện bản thân và hoàn thành tốt công việc...Con trai Ngọc Quyên mới 5 tuổi nhưng đã cao lớn phổng phao. Cậu bé thường xuyên làm mẫu nhí cho mẹ. Ngọc Quyên khen con "có máu người mẫu tạo dáng quá". Xem video "Ngọc Quyên một mình nuôi con trên đất Mỹ". Nguồn MCV

