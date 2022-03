Ngọc nữ điện ảnh Tăng Thanh Hà và chồng đại gia “trốn con” đi hẹn hò

Mới đây, vợ chồng Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn "trốn con" đi hẹn hò. Đăng ảnh ăn tối lãng mạn, ông xã của Hà Tăng viết: "Celebrating women’s day with my lady! Thank you for everything you do for us and we’re so proud of all the things that you have achieved. We love you mommy” (Tạm dịch: Mừng ngày 8/3 với người phụ nữ của tôi. Cảm ơn em vì mọi thứ em làm cho cả nhà. Cả nhà rất tự hào với những gì em đạt được. Cả nhà yêu em). Từ khi về chung một nhà, vợ chồng Hà Tăng luôn cố gắng dành thời gian hẹn hò riêng. Ông xã của Tăng Thanh Hà thường là người đăng tải hình ảnh vợ chồng ra ngoài ăn tối. Hình ảnh Hà Tăng qua ống kính của chồng khi ra ngoài hẹn hò. Vợ chồng nàng ngọc nữ màn ảnh Việt "trốn con" đi ăn tối các dịp kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật. Cặp đôi ăn tối kỷ niệm 8 năm ngày cưới vào năm 2020. Vợ chồng Hà Tăng còn tranh thủ hẹn hò vào giờ nghỉ trưa. Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn hiện tại có 3 người con chung: Richard, Chloe, Mason. Mới đây, Hà Tăng hạnh phúc khoe chồng bất ngờ ghé thăm nơi cô làm việc. Xem video "Tăng Thanh Hà chụp ảnh gương mặt trang bìa". Nguồn Elle

