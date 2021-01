Ngoại hình cực phẩm “chuẩn Chủ tịch” của Sơn Tùng M-TP

Sơn Tùng M-TP (tên thật Nguyễn Thanh Tùng), sinh năm 1994 nổi tiếng với tài ca hát và sáng tác. Đặc biệt anh chỉ hát những bài mà mình sáng tác. Sơn Tùng được bố mẹ phát hiện tài năng ca hát từ năm 2 tuổi. Lên 8 tuổi, anh tham gia sinh hoạt ở Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Thái Bình và học chơi đàn organ. Năm 2009, anh cùng với bạn cùng lớp thành lập một nhóm nhạc, lấy tên là Over Band, bắt đầu sáng tác và đăng tải các bài hát của mình lên một trang web độc lập chuyên về lĩnh vực âm nhạc có tên là LadyKillah. Tùng đã lấy nghệ danh M-TP, có nghĩa là "music" (âm nhạc), "tài năng" và "phong cách". Cái tên này được thành viên của LadyKillah, bạn của Tùng, nam rapper Mr. J đặt cho anh. “Cơn mưa ngang qua” là tác phẩm đầu tay của Sơn Tùng. Anh viết bài này cho nhóm Over Band và Young Pilots trước khi tự mình thu âm bài hát. Năm 2011, “Cơn mưa ngang qua” được chia sẻ trên Zing MP3 và chỉ sau hai tháng phát hành bài hát đã đạt được 1.7 triệu lượt nghe trực tuyến. Năm 2012, Sơn Tùng trở thành thủ khoa Nhạc viện TP.HCM với số điểm đầu vào là 25,5, thuộc thang điểm cao nhất của nhạc viện. Trước khi trở thành ngôi sao ca nhạc, Sơn Tùng tham gia đóng phim “Chàng trai năm ấy” và ghi danh tại chương trình Thần tượng Âm nhạc Việt Nam - Vietnam Idol nhưng bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Năm 2018, Sơn Tùng M-TP lọt vào danh sách 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất của Việt Nam năm 2018 (Forbes Vietnam 30 Under 30), lĩnh vực Nghệ thuật - Sáng tạo. Giọng ca quê Thái Bình trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng Billboard Social 50 với vị trí 28 vào năm 2020. Với khả năng ca hát, sáng tác cùng ngoại hình sáng, Sơn Tùng M-TP là một trong những ca sĩ thành công nhất ở Việt Nam và có lượng fan rất hùng hậu. Tháng 11/2016, Sơn Tùng thành lập công ty M-TP Entertainment với vốn điều lệ là 3 tỷ đồng và giữ chức danh Chủ tịch. Sau 4 năm M-TP Entertainment nhanh chóng đạt được mức doanh thu quanh ngưỡng 40 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế từ 15-20 tỷ đồng. Nam ca sĩ sinh năm 1994 còn được mệnh danh là “Hoàng tử V-pop”. Anh còn được xem là một biểu tượng thời trang của Việt Nam, mặc dù phong cách thời trang của Sơn Tùng hay bị so sánh với G-Dragon. Năm 2017, Elle Việt Nam đã trao cho anh giải thưởng Phong cách dành cho Nam ca sĩ sành điệu nhất. Xem MV "Chúng ta của hiện tại" của Sơn Tùng M-TP. Nguồn Youtube/ Sơn Tùng:

Sơn Tùng M-TP (tên thật Nguyễn Thanh Tùng), sinh năm 1994 nổi tiếng với tài ca hát và sáng tác. Đặc biệt anh chỉ hát những bài mà mình sáng tác. Sơn Tùng được bố mẹ phát hiện tài năng ca hát từ năm 2 tuổi. Lên 8 tuổi, anh tham gia sinh hoạt ở Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Thái Bình và học chơi đàn organ. Năm 2009, anh cùng với bạn cùng lớp thành lập một nhóm nhạc, lấy tên là Over Band, bắt đầu sáng tác và đăng tải các bài hát của mình lên một trang web độc lập chuyên về lĩnh vực âm nhạc có tên là LadyKillah. Tùng đã lấy nghệ danh M-TP, có nghĩa là "music" (âm nhạc), "tài năng" và "phong cách". Cái tên này được thành viên của LadyKillah, bạn của Tùng, nam rapper Mr. J đặt cho anh. “Cơn mưa ngang qua” là tác phẩm đầu tay của Sơn Tùng. Anh viết bài này cho nhóm Over Band và Young Pilots trước khi tự mình thu âm bài hát. Năm 2011, “Cơn mưa ngang qua” được chia sẻ trên Zing MP3 và chỉ sau hai tháng phát hành bài hát đã đạt được 1.7 triệu lượt nghe trực tuyến. Năm 2012, Sơn Tùng trở thành thủ khoa Nhạc viện TP.HCM với số điểm đầu vào là 25,5, thuộc thang điểm cao nhất của nhạc viện. Trước khi trở thành ngôi sao ca nhạc, Sơn Tùng tham gia đóng phim “Chàng trai năm ấy” và ghi danh tại chương trình Thần tượng Âm nhạc Việt Nam - Vietnam Idol nhưng bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Năm 2018, Sơn Tùng M-TP lọt vào danh sách 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất của Việt Nam năm 2018 (Forbes Vietnam 30 Under 30), lĩnh vực Nghệ thuật - Sáng tạo. Giọng ca quê Thái Bình trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng Billboard Social 50 với vị trí 28 vào năm 2020. Với khả năng ca hát, sáng tác cùng ngoại hình sáng, Sơn Tùng M-TP là một trong những ca sĩ thành công nhất ở Việt Nam và có lượng fan rất hùng hậu. Tháng 11/2016, Sơn Tùng thành lập công ty M-TP Entertainment với vốn điều lệ là 3 tỷ đồng và giữ chức danh Chủ tịch. Sau 4 năm M-TP Entertainment nhanh chóng đạt được mức doanh thu quanh ngưỡng 40 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế từ 15-20 tỷ đồng. Nam ca sĩ sinh năm 1994 còn được mệnh danh là “Hoàng tử V-pop”. Anh còn được xem là một biểu tượng thời trang của Việt Nam, mặc dù phong cách thời trang của Sơn Tùng hay bị so sánh với G-Dragon. Năm 2017, Elle Việt Nam đã trao cho anh giải thưởng Phong cách dành cho Nam ca sĩ sành điệu nhất. Xem MV "Chúng ta của hiện tại" của Sơn Tùng M-TP. Nguồn Youtube/ Sơn Tùng: