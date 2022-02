Ngô Thanh Vân tuổi 43: Có tất cả, chỉ chờ lên xe hoa!

Ngô Thanh Vân sang Na Uy định cư năm 16 tuổi. 4 năm sau, cô về Việt Nam theo đuổi nghệ thuật. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân Do không được đánh giá cao trên sàn catwalk, Ngô Thanh Vân chủ yếu được mời làm người mẫu ảnh. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân Nhờ danh hiệu á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh năm 2000, cô lấn sân làm ca sĩ và diễn viên. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân Năm 2002, Ngô Thanh Vân bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai chính trong phim "Hương Dẻ". 5 năm sau, cô vụt sáng thành sao nhờ đóng “Dòng máu anh hùng”. Ảnh: Dân Trí Vai Thúy trong “Dòng máu anh hùng” mang lại cho Ngô Thanh Vân giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam năm 2007. Ảnh: Dân Trí Sau “Dòng máu anh hùng”, Ngô Thanh Vân tiếp tục đảm nhận các vai hành động. Cô được mệnh danh "đả nữ" của màn ảnh Việt. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân Ngô Thanh Vân đóng nhiều phim Hollywood: “Ngọa hổ tàng long 2”, “Bright”, "Star wars: The last Jedi", “The old guard”. Ảnh: Lao động Diễn viên Ngô Thanh Vân sản xuất nhiều dự án điện ảnh đình đám. Có thể kể đến “Hai Phượng” có doanh thu 200 tỷ. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân Có thời gian, Ngô Thanh Vân được chọn làm đại diện cho nhiều thương hiệu điện thoại, máy ảnh, xe máy. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân Năm 2009, Ngô Thanh Vân thành lập công ty giải trí. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân Ngô Thanh Vân kín tiếng về khối tài sản của mình. Nhiều người cho rằng cô là đại gia ngầm của showbiz. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân Ngô Thanh Vân đang hẹn hò CEO Huy Trần. Nhiều người mong đợi Ngô Thanh Vân và bạn trai kém 11 tuổi sẽ sớm về chung một nhà. Ảnh: FB Huy Trần Xem video "Huy Trần nấu ăn". Nguồn Huy Trần/Youtube

Ngô Thanh Vân sang Na Uy định cư năm 16 tuổi. 4 năm sau, cô về Việt Nam theo đuổi nghệ thuật. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân Do không được đánh giá cao trên sàn catwalk, Ngô Thanh Vân chủ yếu được mời làm người mẫu ảnh. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân Nhờ danh hiệu á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh năm 2000, cô lấn sân làm ca sĩ và diễn viên. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân Năm 2002, Ngô Thanh Vân bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai chính trong phim "Hương Dẻ". 5 năm sau, cô vụt sáng thành sao nhờ đóng “Dòng máu anh hùng”. Ảnh: Dân Trí Vai Thúy trong “Dòng máu anh hùng” mang lại cho Ngô Thanh Vân giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam năm 2007. Ảnh: Dân Trí Sau “Dòng máu anh hùng”, Ngô Thanh Vân tiếp tục đảm nhận các vai hành động. Cô được mệnh danh "đả nữ" của màn ảnh Việt. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân Ngô Thanh Vân đóng nhiều phim Hollywood: “Ngọa hổ tàng long 2”, “Bright”, "Star wars: The last Jedi", “The old guard”. Ảnh: Lao động Diễn viên Ngô Thanh Vân sản xuất nhiều dự án điện ảnh đình đám. Có thể kể đến “Hai Phượng” có doanh thu 200 tỷ. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân Có thời gian, Ngô Thanh Vân được chọn làm đại diện cho nhiều thương hiệu điện thoại, máy ảnh, xe máy. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân Năm 2009, Ngô Thanh Vân thành lập công ty giải trí. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân Ngô Thanh Vân kín tiếng về khối tài sản của mình. Nhiều người cho rằng cô là đại gia ngầm của showbiz. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân Ngô Thanh Vân đang hẹn hò CEO Huy Trần. Nhiều người mong đợi Ngô Thanh Vân và bạn trai kém 11 tuổi sẽ sớm về chung một nhà. Ảnh: FB Huy Trần Xem video "Huy Trần nấu ăn". Nguồn Huy Trần/Youtube