Ngô Thanh Vân tiếp tục đóng phim Hollywood, soi sự nghiệp diễn xuất

Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân vừa chia sẻ hình ảnh trong phim khoa học viễn tưởng The creator. Cô ghi hình cho dự án này vào năm 2022. Vai diễn của Ngô Thanh Vân là Kami - một phiên bản nửa người nửa robot ở một thế giới tương lai. The creator dự kiến khởi chiếu ngày 29/9. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Ngô Thanh Vân đóng phim Hollywood. Ảnh: FBNV. Ngô Thanh Vân từng vào vai Linh - sư phụ của nữ chính công chúa - trong phim The princess ra mắt năm 2022. Ảnh: Người Lao Động. Theo Zing, một số tờ báo ở Hollywood như Indiewire, CNN đánh giá khả năng võ thuật của Ngô Thanh Vân trong phim The princess. Ảnh: Zing. Ngô Thanh Vân còn góp mặt trong bộ phim The old guard ra mắt năm 2020. Nhân vật của cô là Quỳnh - nữ chiến binh bất tử đầu tiên sát cánh chiến đấu cùng nữ chính Andy (Charlize Theron) trong quá khứ. Ảnh: Netflix. Charlize Theron khen ngợi Ngô Thanh Vân là một bạn diễn tuyệt vời. Ảnh: Instagram. Ngô Thanh Vân đóng phim Da 5 bloods ra mắt năm 2020. Vai diễn của cô là Hanoi Hannah – nữ phát thanh viên người Việt Nam hoạt động trong thời chiến. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh. Ngô Thanh Vân tham gia phim Star wars: The last Jedi ra mắt năm 2017. Vai diễn của cô là Paige Tico - chị gái của Rose Tico (nhân vật nữ quan trọng). Ảnh: Thể Thao Văn Hóa. Vì Ngô Thanh Vân diễn xuất khá tốt, nhà sản xuất và đạo diễn cho cô gỡ mũ trùm trước khi chết để khán giả có thể kịp nhận ra nữ diễn viên đóng Paige Tico là ai. Ảnh: Vietnamnet. Năm 2017, Ngô Thanh Vân tham gia phim Bright. Vai diễn của cô là một sát thủ. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa Ngô Thanh Vân từng đóng Ngọa hổ tàng long 2 công chiếu năm 2016. Vai diễn của cô là siêu ác nữ Mantis. Dự án này có Chân Tử Đan, Dương Tử Quỳnh, Jason Scott Lee đóng. Ảnh: Dân Việt. Ở thị trường phim ảnh Việt Nam, Ngô Thanh Vân có nhiều vai diễn ấn tượng. Vai Thúy trong Dòng máu anh hùng là một trong số đó. Vai diễn đòi hỏi kỹ năng võ thuật. Với vai Thúy, Ngô Thanh Vân đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15. Ảnh: Dân Trí. Một vai diễn ấn tượng khác của Ngô Thanh Vân là Hai Phượng trong bộ phim cùng tên. Cô được khen diễn xuất sắc, hy sinh quá nhiều cho vai diễn hành động. Ảnh: Người Lao Động. Ngoài Dòng máu anh hùng và Hai Phượng, Ngô Thanh Vân còn đóng Cô Ba Sài Gòn, Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Song lang, Thanh Sói... Ảnh: Zing.

