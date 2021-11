Nghệ sĩ Ngọc Huyền ngày càng trẻ xinh sau ly hôn Chí Trung

Ai cũng khen Ngọc Huyền ngày càng trẻ hơn so với trước nhờ kiểu tóc ngắn và đặc biệt là nụ cười luôn nở trên môi. Sở hữu khuôn mặt đẹp, vóc người nhỏ nhắn nên nhìn Ngọc Huyền trẻ hơn tuổi 60 của mình rất nhiều. Nhiều người khen những bức ảnh chị chụp chung với con gái lớn như hai chị em bởi Ngọc Huyền quá trẻ so với tuổi. Ngoài vóc dáng, khuôn mặt, cách chọn trang phục khéo léo cũng giúp Ngọc Huyền trẻ trung hơn. Những bức ảnh Ngọc Huyền chụp chung với con gái nhận được nhiều lời khen ngợi của bạn bè, người hâm mộ. Áo sơ mi buộc vạt, quần âu cùng màu áo, nhìn Ngọc Huyền trẻ ra vài chục tuổi với ngoại hình này. Sau ly hôn, Ngọc Huyền giữ im lặng một thời gian và không cập nhật thông tin trên trang cá nhân vì không muốn ồn ào ảnh hưởng tới cuộc sống riêng. Thời gian gần đây, nữ nghệ sĩ tương tác trở lại trên trang cá nhân và đăng ảnh gặp gỡ bạn bè, hẹn hò với các con đi chơi. Cuối năm 2018, nghệ sĩ Ngọc Huyền và Chí Trung ly hôn sau hơn 30 năm gắn bó. Hậu hôn nhân tan vỡ, Ngọc Huyền dành thời gian vui vầy bên con cháu và bạn bè. Xem video "Chí Trung: Hài sạch hay bẩn do ý thức nghệ sĩ". Nguồn VTC14:

