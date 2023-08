Nam Em lộ vết bầm tím trên cơ thể, oán trách ai đó

Mới đây, trên trang cá nhân, Nam Em đăng ảnh thân hình gầy gò với một số vết bầm tím ở cánh tay và bả vai khiến các fan của người đẹp bày tỏ sự quan tâm. Không chỉ lộ vẻ ngoài xanh xao, Top 10 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 còn than thở: "Như này mà còn nói chưa cố gắng, vậy như thế nào mới gọi là cố gắng. Khi nào mới được ghi nhận".Hình ảnh mới nhất của Nam Em khiến fan không khỏi xót xa cho tình trạng sức khỏe hiện tại của người đẹp. Đông đảo người xem cho rằng những vết bầm trên tay cô là do cạo gió và khuyên người đẹp nên dành thời gian giữ gìn sức khỏe. Đây không phải lần đầu tiên sức khỏe của chân dài sinh năm 1996 khiến fan lo lắng. Trong những khoảnh khắc ở hậu trường, cô thường xuyên lộ rõ sự mệt mỏi, làm việc quá sức đến mức ngủ gật. Khi tham gia một sự kiện vài năm trước, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long từng bị choáng, đứng không vững nên được dìu khỏi thảm đỏ. Ảnh: Đời sống pháp luật Người đẹp từng bị tụt huyết áp khi đang tham gia chương trình "Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng". Ảnh: Sức khỏe đời sống Sức khỏe suy giảm khiến cô phải nhập viện sau đêm thi. Ảnh: Sức khỏe đời sống. Nam Em cũng gặp vấn đề sức khỏe khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, khiến cô không thể tiếp tục một số thử thách. Ảnh: Sen Vàng Nam Em ngã xuống khi đang thực hiện động tác ở phần thi Người đẹp thể thao. Ảnh: Saostar. Thời gian qua, Nam Em trở lại với hình ảnh rạng rỡ, tích cực hoạt động nghệ thuật. Gần đây, cô còn bất ngờ khi đăng bức ảnh của người đàn ông giấu mặt, kèm dòng chú thích: "My Husband" (nghĩa: Chồng của tôi).Xem video: "Nam Em khóc trong chung kết Miss World Vietnam". Nguồn Zing

Mới đây, trên trang cá nhân, Nam Em đăng ảnh thân hình gầy gò với một số vết bầm tím ở cánh tay và bả vai khiến các fan của người đẹp bày tỏ sự quan tâm. Không chỉ lộ vẻ ngoài xanh xao, Top 10 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 còn than thở: "Như này mà còn nói chưa cố gắng, vậy như thế nào mới gọi là cố gắng. Khi nào mới được ghi nhận". Hình ảnh mới nhất của Nam Em khiến fan không khỏi xót xa cho tình trạng sức khỏe hiện tại của người đẹp. Đông đảo người xem cho rằng những vết bầm trên tay cô là do cạo gió và khuyên người đẹp nên dành thời gian giữ gìn sức khỏe. Đây không phải lần đầu tiên sức khỏe của chân dài sinh năm 1996 khiến fan lo lắng. Trong những khoảnh khắc ở hậu trường, cô thường xuyên lộ rõ sự mệt mỏi, làm việc quá sức đến mức ngủ gật. Khi tham gia một sự kiện vài năm trước, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long từng bị choáng, đứng không vững nên được dìu khỏi thảm đỏ. Ảnh: Đời sống pháp luật Người đẹp từng bị tụt huyết áp khi đang tham gia chương trình "Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng". Ảnh: Sức khỏe đời sống Sức khỏe suy giảm khiến cô phải nhập viện sau đêm thi. Ảnh: Sức khỏe đời sống. Nam Em cũng gặp vấn đề sức khỏe khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, khiến cô không thể tiếp tục một số thử thách. Ảnh: Sen Vàng Nam Em ngã xuống khi đang thực hiện động tác ở phần thi Người đẹp thể thao. Ảnh: Saostar. Thời gian qua, Nam Em trở lại với hình ảnh rạng rỡ, tích cực hoạt động nghệ thuật. Gần đây, cô còn bất ngờ khi đăng bức ảnh của người đàn ông giấu mặt, kèm dòng chú thích: "My Husband" (nghĩa: Chồng của tôi). Xem video: "Nam Em khóc trong chung kết Miss World Vietnam". Nguồn Zing