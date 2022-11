Mỹ Tâm nhảy bốc lửa, chơi nhiều nhạc cụ trong liveshow

Trong liveshow Tri Âm tối ngày 5/11, Mỹ Tâm thể hiện khả năng vũ đạo điêu luyện. Nữ ca sĩ nhảy bốc lửa khi thể hiện các bài hát như: “Cô ấy là ai”, “Đâu chỉ riêng em”, “Anh chưa từng biết”, “Lạnh lùng”, “Nơi mình dừng chân”, “Hào quang”, “Anh chưa biết đâu”, “Vì em quá yêu anh”, “Nụ hôn bất ngờ”, “Người hãy quên em đi”. Khả năng vũ đạo của Mỹ Tâm khiến khán giả có mặt trong liveshow phấn khích. "Họa mi tóc nâu" biến hóa qua từng tiết mục với 20 set trang phục. Nữ ca sĩ trẻ trung, năng động với quần jean, áo sơ mi. Mỹ Tâm chơi hàng loạt nhạc cụ trong liveshow. Nữ ca sĩ chơi guitar, guitar điện, guzheng, piano trong các tiết mục: "Nhớ mùa thu Hà Nội - Cây đàn sinh viên", "Nếu anh đi", "Đừng hỏi em", "Như một giấc mơ". Mỹ Tâm diện áo dài trắng khi chơi đàn guitar. Mỹ Tâm đã nhiều lần rơi nước mắt khi chứng kiến hàng chục ngàn khán giả hòa giọng với cô trong loạt bản hit đình đám và ánh đèn flash từ điện thoại của toàn bộ 30.000 khán giả tại sân vận động bật sáng để hỗ trợ cho những tiết mục mà cô thể hiện. Sân khấu và kịch bản của liveshow Tri Âm được biên soạn kỹ lưỡng để tất cả các khán giả, từ những fan lâu năm đến những fan mới... có thể chìm đắm với cảm xúc riêng của bản thân trong liveshow. Sân khấu được chia làm 5 màu sắc khác nhau từ trắng, cam - vàng, xanh, đỏ đến hồng, tương ứng với sự thay đổi của cảm xúc với những tiết mục được trình diễn trong show, từ ballad nhẹ nhàng đến dance bốc lửa. Một điều đặc biệt của liveshow Tri Âm là sự xuất hiện của 3 ca sĩ, nhạc sĩ khách mời gồm Hà Anh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh và Wowy. Hà Anh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh và Wowy mang đến cho chương trình những màn song ca và giao lưu ngẫu hứng vô cùng ăn ý với Mỹ Tâm trong hàng loạt tiết mục như: "Rất vui được gặp nhau", "Đúng cũng thành sai", "Chuyện như chưa bắt đầu", "My friend", "Tri kỷ", "Love you to the moon and back", "Bí mật". Một số bản hit mới được Mỹ Tâm bí mật mang vào liveshow Tri Âm Hà Nội như "Hẹn ước từ hư vô", "Yêu dại khờ". Khán giả không chỉ chìm đắm trong không gian âm nhạc tuyệt diệu của những bản hit do Mỹ Tâm sáng tác trước đây như “Dường như ta đã”, “Đừng hỏi em”, "Như một giấc mơ” mà còn được nghe một ca khúc do cô viết lời như “The light”.Liveshow Tri Âm của Mỹ Tâm đã chính thức ghi dấu vào kỷ lục như một liveshow đông nhất, lớn nhất trong lịch sử Vpop. Xem video "Mỹ Tâm trổ tài vũ đạo". Nguồn Fanpage

