Bị nghi mang bầu vì bụng lùm lùm, Mỹ Tâm nói gì?

Mới đây, trên trang fanpage, Mỹ Tâm đăng tải loạt ảnh đời thường. Nữ ca sĩ diện chiếc váy suông dài và khoác áo mỏng bên ngoài. Ảnh: FBNV Không ít cư dân mạng đặt nghi vấn Mỹ Tâm mang thai. "Nhìn như Mỹ Tâm có bầu ý", "Giống có bầu, nhìn mặt cũng thấy khác", một số tài khoản Facebook để lại bình luận. Ảnh chụp màn hình Tin đồn bầu bí của "họa mi tóc nâu" khiến cư dân mạng xôn xao. Tuy nhiên, Mỹ Tâm nhanh chóng phủ nhận. Ảnh chụp màn hình "Ủa nữa hả? Không có nha, khi nào có thì sẽ cho các bạn biết chứ lo gì", Mỹ Tâm cho hay. Ảnh chụp màn hình Hồi năm 2020, Mỹ Tâm từng vướng tin đồn mang thai. Ảnh: FBNV Cụ thể, một trang tin từng đăng tải bài viết nghi vấn một nữ ca sĩ hạng A của showbiz có bầu 4 tháng với bạn trai kém tuổi. Trong lúc chưa rõ thực hư tin đồn này thì trùng hợp, Mỹ Tâm lộ hình ảnh vòng 2 kém thon gọn trong hậu trường chụp ảnh. Ngoài ra, khi livestream đàn hát, nữ ca sĩ chọn cách giấu vòng 2. Trả lời Vietnamnet, đại diện của Mỹ Tâm khẳng định tất cả chỉ là tin đồn không có căn cứ. Theo người này, do ánh sáng và góc chụp ở studio đã khiến vòng 2 của Mỹ Tâm trở nên to bất thường, chứ hoàn toàn không có chuyện nữ ca sĩ mang thai. Ảnh: Tổ Quốc, Gia đình xã hội Ngoài ra, đích thân “họa mi tóc nâu” livestream để một lần nữa khẳng định tin đồn bầu bí là không đúng sự thật. Ảnh chụp màn hình Mỹ Tâm cho biết, mang thai là chuyện vui vì vậy nếu thực sự có, cô sẽ công khai chứ không úp mở. Để dập tan tin đồn hoàn toàn, nữ ca sĩ cởi áo khoác ngoài để lộ vòng eo săn chắc. Mỹ Tâm chia sẻ, cô cố gắng tập luyện để giảm cân vì các dự án quảng cáo. Về hình ảnh vòng eo to bất thường, nữ ca sĩ cho biết, đó là ảnh trong một buổi chụp hình. Bản thân Mỹ Tâm cũng nhận thấy cô trông giống như mang bầu, một phần do trang phục. Ảnh chụp màn hình Xem video "Mỹ Tâm lộ diện sau ồn ào yêu Mai Tài Phến". Nguồn Facebook đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

