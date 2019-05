Mỹ nhân Hàn tự sát sau scandal bị bạn trai dọa tung clip nóng

Theo YTN, nữ ca sĩ Goo Hara đã cố gắng tự tử tại nhà riêng ở Cheongdam vào rạng sáng ngày 25/5. Trước khi có ý định tự sát, cựu thành viên nhóm nhạc KARA đã có những bài đăng đầy ẩn ý trên trang cá nhân. Đáng chú ý, trong đêm ngày 24/5, mỹ nhân Goo Hara chia sẻ một hình ảnh với dòng chữ "Tạm biệt" trên trang cá nhân. Người quản lý của Goo Hara cố gắng liên lạc với nữ ca sĩ sau khi thấy chia sẻ “Tạm biệt” của Goo Hara. Vì không thể liên lạc được với Goo Hara, quản lý của nữ ca sĩ đã gọi điện cho cảnh sát. Rất may, cảnh sát đã đến kịp thời. Vào thời điểm giải cứu, nhà của Go Hara ngập khói. Theo xác nhận của sở cảnh sát, nữ ca sĩ không có thương tích trên người. Goo Hara vốn có đời tư đầy tai tiếng. Vào năm 2018, cô bị bạn trai cũ Choi Jong Bum tố cáo hành hung do anh đề nghị chia tay. Tuy nhiên, Goo Hara lại khai bị Choi Jong Bum đánh đập. Về phía Choi Jong Bum, anh phủ nhận mọi lời tố cáo của Goo Hara. Giữa ồn ào Goo Hara và bạn trai, rộ nghi vấn nữ ca sĩ bị bạn trai cũ dọa tung clip nhạy cảm giữa hai người. Năm 2012, khi để lộ ảnh mừng sinh nhật bên bạn trai Yong Jun Hyung trong không gian giống như nhà nghỉ, Hara bị chỉ trích có lối sống buông thả ở tuổi 17. Năm 2013, Goo Hara lại tỏ ra thiếu chuyên nghiệp và vô lễ vì ném chai trước về phía MC Kim Gu Ra và hét lớn khi bị MC hỏi chuyện tình cảm với bạn trai cũ Yong Jun Hyung. Trở lại chuyện Goo Hara tự tử, có thể thấy việc vướng quá nhiều ồn ào khiến cô gặp áp lực lớn. Mời quý độc giả xem clip "Goo Hara bị đồn tự tử vì áp lực". Nguồn: Youtube/vtc

