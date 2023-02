“Mỹ nhân ăn chay hấp dẫn nhất châu Á” Trương Thị May giờ ra sao?

Trương Thị May sinh năm 1988. Cô giành danh hiệu á hậu 1 khi tham gia hai cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006 và Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007. Năm 2014, tổ chức PETA (Hiệp hội bảo vệ động vật) khu vực châu Á công bố Trương Thị May là “Mỹ nhân ăn chay hấp dẫn nhất châu Á” năm 2014. Những năm qua, Trương Thị May thi thoảng làm người mẫu, đóng phim. Nàng hậu sinh năm 1988 tham gia phim “Kẻ đào mồ” ra mắt năm 2022. Trong phim “Kẻ đào mồ”, Á hậu Trương Thị May vào vai Bạch Liên - người trông coi nghĩa trang. Để cứu mẹ khỏi bệnh phong, Liên buộc trở thành kẻ đào mồ. Trên màn ảnh, Trương Thị May có mối tình tay ba với Nhất Duy và Đức Hải. Trương Thị May được mời làm giám khảo một số cuộc thi như Miss Earth Việt Nam 2021, Hoa hậu sắc đẹp Việt toàn cầu 2019, Siêu mẫu Việt Nam 2019, Mister Vietnam 2019. Nàng hậu gắn liền hình ảnh mái tóc dài thẳng mượt cùng tà áo dài nền nã, dịu dàng. Thi thoảng, cô có sự thay đổi về hình ảnh để bản thân trông tươi mới hơn trong mắt công chúng. Từ khi vào showbiz, Trương Thị May chưa công khai bất kì mối tình nào. Trong cuộc phỏng vấn với Zing, nàng hậu cho biết, cô chưa từng quen đại gia. Trương Thị May cũng tiết lộ, khi sang Mỹ tham dự chương trình Hiểu về trái tim, ít nhất có 7 người xin cưới cô ngay tại đêm đó. 7 người gặp mẹ cô và xin phép. Lúc đó Trương Thị May mới 22 tuổi, còn sớm quá để nghĩ đến chuyện lập gia đình nên cô đã cảm ơn và từ chối. “Mỹ nhân ăn chay hấp dẫn nhất châu Á” mới đây bộc bạch, cô mong cầu một cuộc hôn nhân tốt đẹp nên vẫn chờ một chữ duyên. Hiện tại, cuộc sống của Trương Thị May bên mẹ và gia đình đầy bình yên. Xem video "Trương Thị May tham gia lễ trao giải Cánh diều Vàng 2021". Nguồn FBNV

