Min sở hữu loạt MV trăm triệu view, ngày càng gợi cảm

Nữ ca sĩ Min tên thật là Nguyễn Minh Hằng. Theo Thời Đại, Min sinh ra trong một gia đình công chức. Năm 13 tuổi, cô sang Đức sống cùng gia đình vì bố mẹ cô làm việc trong Đại sứ quán Việt Nam ở tại Đức. Min có hơn 9 năm sống và học tập tại Đức. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học, Min quyết định về Việt Nam. Theo Saostar, về Việt Nam, cuộc sống của Min hoàn toàn thay đổi bởi gia đình mất trắng tài sản do mẹ cô kinh doanh nhà đất thất bại. Ngày chuyển từ ngôi nhà rất to về một căn hộ bé ở khu tập thể cũ, Min òa khóc, muốn quay về Đức sống. Min làm giáo viên dạy tiếng Đức với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Sau đó, cô nghỉ dạy chuyển sang làm BTV thời sự một kênh truyền hình nhỏ. Tuy nhiên, công việc này chỉ kéo dài 4-5 tháng. Vì cho rằng dễ kiếm tiền bằng nghề ca hát, Min muốn trở thành ca sĩ. Nữ ca sĩ tham gia buổi Audition của nhóm nhảy St319 rồi trở thành một vũ công. Khi khẳng định tên tuổi ở nhóm nhảy St319, Min chuyển sang đi hát. Năm 2013, cô ra mắt MV Tìm. Phải đến năm 2017, tên tuổi của Min mới thực sự vụt sáng nhờ 2 MV Có em chờ, Ghen. Min còn có hàng loạt hit khác như: Đừng yêu nữa, em mệt rồi, Em mới là người yêu anh, Vì yêu nên cứ đâm đầu, Ghen Cô Vy. Min có nhiều MV trăm triệu view. Tính đến tháng 8/2022, cô có 6 MV trăm triệu view trên Youtube gồm: Có em chờ, Trên tình bạn dưới tình yêu, Ghen, Đừng yêu nữa, em mệt rồi, Bài này chill phết và Ghen Cô Vy. Tháng 6/2023, trong Đêm giao lưu văn hóa Việt - Hàn, Min cover My old story - ca khúc của nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc IU. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã khen ngợi màn trình diễn của Min: “Tôi nghĩ bạn đã đặt nhiều tâm sức để học tiếng Hàn”. Min có chiều cao 1m65, nặng 53 kg. Nữ ca sĩ từng nặng 60 kg. Vì quá tự ti, cô giảm xuống 50 kg rồi 45 kg. Khi tự thấy là mình đã chệch hướng khi chạy theo hình mẫu chuẩn mà mình đặt ra, cô dừng tăng giảm cân tiêu cực. Xem MV "Cà phê" của Min. Nguồn Youtube nhân vật

Nữ ca sĩ Min tên thật là Nguyễn Minh Hằng. Theo Thời Đại, Min sinh ra trong một gia đình công chức. Năm 13 tuổi, cô sang Đức sống cùng gia đình vì bố mẹ cô làm việc trong Đại sứ quán Việt Nam ở tại Đức. Min có hơn 9 năm sống và học tập tại Đức. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học, Min quyết định về Việt Nam. Theo Saostar, về Việt Nam, cuộc sống của Min hoàn toàn thay đổi bởi gia đình mất trắng tài sản do mẹ cô kinh doanh nhà đất thất bại. Ngày chuyển từ ngôi nhà rất to về một căn hộ bé ở khu tập thể cũ, Min òa khóc, muốn quay về Đức sống. Min làm giáo viên dạy tiếng Đức với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Sau đó, cô nghỉ dạy chuyển sang làm BTV thời sự một kênh truyền hình nhỏ. Tuy nhiên, công việc này chỉ kéo dài 4-5 tháng. Vì cho rằng dễ kiếm tiền bằng nghề ca hát, Min muốn trở thành ca sĩ. Nữ ca sĩ tham gia buổi Audition của nhóm nhảy St319 rồi trở thành một vũ công. Khi khẳng định tên tuổi ở nhóm nhảy St319, Min chuyển sang đi hát. Năm 2013, cô ra mắt MV Tìm. Phải đến năm 2017, tên tuổi của Min mới thực sự vụt sáng nhờ 2 MV Có em chờ, Ghen. Min còn có hàng loạt hit khác như: Đừng yêu nữa, em mệt rồi, Em mới là người yêu anh, Vì yêu nên cứ đâm đầu, Ghen Cô Vy. Min có nhiều MV trăm triệu view. Tính đến tháng 8/2022, cô có 6 MV trăm triệu view trên Youtube gồm: Có em chờ, Trên tình bạn dưới tình yêu, Ghen, Đừng yêu nữa, em mệt rồi, Bài này chill phết và Ghen Cô Vy. Tháng 6/2023, trong Đêm giao lưu văn hóa Việt - Hàn, Min cover My old story - ca khúc của nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc IU. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã khen ngợi màn trình diễn của Min: “Tôi nghĩ bạn đã đặt nhiều tâm sức để học tiếng Hàn”. Min có chiều cao 1m65, nặng 53 kg. Nữ ca sĩ từng nặng 60 kg. Vì quá tự ti, cô giảm xuống 50 kg rồi 45 kg. Khi tự thấy là mình đã chệch hướng khi chạy theo hình mẫu chuẩn mà mình đặt ra, cô dừng tăng giảm cân tiêu cực. Xem MV "Cà phê" của Min. Nguồn Youtube nhân vật