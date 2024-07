MC Kỳ Duyên khoe quà sinh nhật từ chồng cũ thứ hai

MC Kỳ Duyên vừa đón sinh nhật lần thứ 59. Một trong những món quà gây chú ý của mẹ hai con là bó hoa tươi từ Trịnh Hội - chồng cũ Kỳ Duyên. Kỳ Duyên chia sẻ: "Những cách hoa mộc mạc như tình yêu anh trao em… giản dị, tự nhiên, không màu mè, nhưng bền bỉ và lâu tàn hơn bất cứ loại hoa nào. I love it! Thank you anh Trịnh Hội". Mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và chồng cũ thứ hai gây chú ý trong 4 năm qua. Cách đây không lâu, Kỳ Duyên đăng ảnh tình tứ bên Trịnh Hội khi cả hai dự một đám cưới. Nhân dịp Ngày của cha (16/6), Kỳ Duyên đăng loạt ảnh Trịnh Hội bên các con đồng thời cảm ơn chồng cũ. Cô viết: "Cảm ơn anh đã luôn là người cha thương yêu, nâng đỡ và công bằng với tất cả con của chúng ta. Con nít học hỏi bằng cách ghi nhận và bắt chước người lớn, vì vậy em rất hạnh phúc khi con mình có một tấm gương sáng để soi theo. Và tất nhiên đã là người cha tốt thì không thể nào là người chồng tệ… phải không?". Trịnh Hội và Kỳ Duyên kết hôn năm 2004 rồi chia tay năm 2008. Vài năm trở lại đây, cả hai sánh đôi bên nhau làm dấy nghi vấn tái hợp. Kỳ Duyên không lên tiếng về những đồn đoán về mối quan hệ hiện tại giữa cô và Trịnh Hội. Kỳ Duyên vẫn đẹp đôi bên Trịnh Hội dù hơn chồng cũ 5 tuổi. Xem video: "MC Kỳ Duyên đi từ thiện". Nguồn FBNV

