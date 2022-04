Maya Hồ Next Top Model quấn quýt người yêu đồng giới cỡ nào?

Maya Hồ tên thật là Hồ Mỹ Phương. Năm 2010, cô tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model. Ở sân chơi này, cô dừng chân ở top 9. Sau cuộc thi, Maya Hồ tập trung kinh doanh trong vai trò CEO của một trung tâm đào tạo tài năng mẫu nhí. Thi thoảng, Maya Hồ làm người mẫu. Chân dài này hiện tại hẹn hò đồng tính. Nửa kia của Maya Hồ là Phyllis Choi - người gốc Hong Kong. Phyllis đang là CEO. Vài năm trở lại đây, Maya Hồ và người yêu đồng giới thoải mái chia sẻ trên truyền thông về chuyện hẹn hò, đăng tải hình ảnh ngọt ngào bên nhau trên trang cá nhân. Cặp đôi chia sẻ, trong 3 năm đầu yêu nhau, cả hai hẹn hò bí mật. Maya Hồ khoe, cô được nửa kia chiều chuộng. "Phyllis thực sự biết chăm sóc mình. Mình không biết nấu cơm, làm việc nhà, anh bảo mình không cần nấu, anh nấu không sao hết, mình có thể làm việc khác", cựu thí sinh Vietnam's Next Top Model chia sẻ. Theo Maya Hồ, Phyllis biết cách làm cô cười khi bên nhau. Tháng 11/2019, Maya Hồ được người yêu đồng giới cầu hôn. Cựu thí sinh Vietnam's Next Top Model khoe ảnh được cầu hôn và gửi đến nửa kia lời mật ngọt: “Anh là bến đỗ bình yên mà em hằng tìm kiếm. Ở bên anh, em được trở thành phiên bản thật nhất của chính mình, nhưng hoàn thiện hơn, mạnh mẽ hơn và hạnh phúc hơn. Em thầm cảm ơn vũ trụ đã dẫn lối để chúng ta gặp nhau trong hành trình của mình. Em rất cảm kích, vì những lúc anh cho em phút giây bình yên, và cả những lúc chúng ta đắm chìm vào những cuộc khám phá đầy tuyệt diệu”. Maya Hồ và Phyllis đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới đồng tính sau khi dịch ổn định. Cặp đôi có ý định nhận con nuôi sau hôn lễ. Xem video "Miko Lan Trinh lầy lội ở hậu trường gameshow". Nguồn FBNV

